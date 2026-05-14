ຂ່າວສານ
ສະເໜີຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຕີລາຄາຢ່າງພາວະວິໄສ, ດຸ່ນດ່ຽງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສິດຊັບສິນທາງປັນຍາຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຕາມທ່ານແລ້ວ, ທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເດັດດ່ຽວແກ້ໄຂທຸກການກະທຳທີ່ລະເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານປົກປ້ອງ, ປະຕິບັດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ. ລະບົບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການດັດປັບໃຫ້ສົມບູນແບບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານກໍ່ປະກາດໃຊ້ເອກະສານຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານຫຼາຍສະບັບ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຄ້າເຖື່ອນ, ສໍ້ໂກງທາງການຄ້າ, ສິນຄ້າປອມ ແລະ ສິນຄ້າລະເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ. ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ມີການຕີລາຄາຢ່າງພາວະວິໄສ, ດຸ່ນດ່ຽງກ່ຽວກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດປົກປ້ອງສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ. ຫວຽດນາມ ພວມຮ່ວມມືກັບ ອາເມລິກາ ໃນຂົງເຂດນີ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ເຮັດແຈ້ງບັນດານະໂຍບາຍ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຖືວ່າ 2 ຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ 2 ປະເທດ”.
ປີ 2025, ບັນດາກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແກ້ໄຂນັບພັນເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ມີກວ່າ 1.200 ເວັບໄຊແບ່ງປັນເນື້ອໃນທີ່ມີສັນຍານລະເມີດສິດຜູ້ແຕ່ງ, ສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນ.