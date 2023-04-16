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ຂ່າວສານ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 85 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກິລາປະເພດ ມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ, ສະຫະພັນ ມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມ (VVF) ແລະ ໂລກ (WVVF) ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 85 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ກິລາປະເພດມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມ (1938 – 2023). ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ມີທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ວໍ້ວັນເຖືອງ
  ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ວໍ້ວັນເຖືອງເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 85 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ກິລາປະເພດມວຍວໍວີນາມ   

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ໄດ້ອວຍພອນ ສະຫະພັນ ມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂລກ, ບັນດາຄູ່ເຟິກມວຍ ແລະ ນັກມວຍ ໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຜົນສຳເລັດໃນການຝຶກແອບ ແລະ ໂຄສະນາປະເພດມວຍພື້ນເມືອງຂອງຫວຽດນາມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ. ມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1938 ໂດຍ ຄູເຟິກມວຍ ຫງວຽນໂລກ ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາມາຈາກມວຍປະເພດອື່ນໆ . ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກົດມີຢູ່ 70 ກວ່າປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນໃນທົ່ວໂລກ, ອັນໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນນັບລ້ານຄົນມາແອບ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະຫະພັນ ມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງງານແຂ່ງຂັນກິລາ ມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມທົ່ວປະເທດປີ 2023 ຊຶ່ງດຳເນີນໄປແຕ່ວັນທີ 10 – 15 ເມສາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວຈັດ​​ຢູ່ຫວຽດ​ນາມ: ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍແລະອະ​ນຸ​ລັ​ກ​ຮັກ​ສາ​ວັດ​ທ​ະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວຈັດ​​ຢູ່ຫວຽດ​ນາມ: ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍແລະອະ​ນຸ​ລັ​ກ​ຮັກ​ສາ​ວັດ​ທ​ະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

“ຟົດຟື້ນ, ມ່ວນຊື່ນແລະ ໜຸ່ມແໜ້ນ” ແມ່ນບັນດາຄຳຄຸນນາມເຊິ່ງພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນຫວຽດນາມທີ່ມີຕໍ່ກັບບັນຍາກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ. ຖ້າໄປຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ຮ່າໂນ້ຍທີ່ມີນັກສຶກສາລາວພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນຊຸມວັນນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍສາມາດສຳຜັດໄດ້ເຖິງບັນຍາກາດດັ່ງກ່າວ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາລາວສະແດງຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ປະເທດຊາດຜ່ານການອະນຸລັກຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດຕົນເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳລາວສູ່ເພື່ອນມິດສາກົນອີກດ້ວຍ.
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