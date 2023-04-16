ຂ່າວສານ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 85 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກິລາປະເພດ ມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ໄດ້ອວຍພອນ ສະຫະພັນ ມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂລກ, ບັນດາຄູ່ເຟິກມວຍ ແລະ ນັກມວຍ ໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຜົນສຳເລັດໃນການຝຶກແອບ ແລະ ໂຄສະນາປະເພດມວຍພື້ນເມືອງຂອງຫວຽດນາມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ. ມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1938 ໂດຍ ຄູເຟິກມວຍ ຫງວຽນໂລກ ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາມາຈາກມວຍປະເພດອື່ນໆ . ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກົດມີຢູ່ 70 ກວ່າປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນໃນທົ່ວໂລກ, ອັນໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນນັບລ້ານຄົນມາແອບ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະຫະພັນ ມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງງານແຂ່ງຂັນກິລາ ມວຍວໍວີນາມ ຫວຽດນາມທົ່ວປະເທດປີ 2023 ຊຶ່ງດຳເນີນໄປແຕ່ວັນທີ 10 – 15 ເມສາ.