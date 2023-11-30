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ຂ່າວສານ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 35 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ປາແລັດສະຕິນ

ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 35 ປີຜ່ານມາ, ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປາແລັດສະຕິນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ຫວຽດນາມ ສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ຫງວຽນກວາງຄາຍ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະກຳມະການ ຫວຽດນາມ ສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານທູດແຫ່ງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ປາແລັດສະຕິນ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດພິທີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 35 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ປາແລັດສະຕິນ (1988 - 2023) ແລະ ວັນສາກົນສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ (29 ພະຈິກ).

ທີ່ເຫດການ, ທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ຫວຽດນາມ ສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ຫງວຽນກວາງຄາຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 35 ປີຜ່ານມາ, ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປາແລັດສະຕິນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ບໍ່ມີການນຳປະເທດໃດໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເປັນ 10 ຄັ້ງຄືທ່ານອະດີດປະທານ Yasser Arafat - ການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ (29 ພະຈິກ), ທ່ານ ຫງວຽນກວາງຄາຍ ໄດ້ອ່ານໂທລະເລກຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ສົ່ງເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ, ປະທານຄະນະກຳມະການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດບັນດາສິດບໍ່ອາດແຊກແຊງໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ແລະ ປະທານາທິບໍດີແຫ່ງລັດ ປາແລັດສະຕິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມມ​ິງ​ຈິງ ແລະ ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ຕວັກ​ກີ ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າ​ວ​ສື່ມວນ​ຊົນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມມ​ິງ​ຈິງ ແລະ ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ຕວັກ​ກີ ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າ​ວ​ສື່ມວນ​ຊົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ພະຈິກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ຕວັກກີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ຕວັກກີ Cevdet Yilmaz ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວສື່ມວນຊົນພາຍຫຼັງການເຈລະຈາ.
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