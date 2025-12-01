Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ເລີ່ມເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ແລະ ຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ທັນວາ 2025, ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງເຖິງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ ທັນວາ 2025, ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງເຖິງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດະເຖິງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຄົບຮອບ 50 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ສປປ ລາວທັງຮ່ວມເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແຕ່ວັນທີ ເຖິງ ທັນວາ 2025, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ພັນລະຍາ.

 

ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດສຳຄັນພິເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ແລະ ກໍ່ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ລາວ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ລາວ (02 ທັນວາ 1975 – 02 ທັນວາ 2025), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ. ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ; ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ພ້ອມກັບການນຳຂັ້ນສູງບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການຂອງລາວ, ທ່ານ ຫງວຽນມິນເຕິມ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ.

ປະຕິບັດໂດຍ: VNA/VNP

ສານ​ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ສານ​ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ໃນໄລຍະ 50 ປີຜ່ານມາ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາທີ່ສະຫຼາດສ່ອງໄສຂອງ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະເທດລາວໄດ້ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ຢຶດໝັ້ນສູ້ຊົນກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດໃນບັນດາຂົງເຂດ.
