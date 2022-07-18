ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບ ສະຫາຍຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳຄະນະເລຂາພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸ້ງ/VNA
ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳຄະນະເລຂາພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸ້ງ/VNA
ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳຄະນະເລຂາພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸ້ງ/VNA
ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແລະ ສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳຄະນະເລຂາພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸ້ງ/VNA