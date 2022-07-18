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ຂ່າວສານ

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບ ສະຫາຍຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2022, ທີ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳຄະນະເລຂາພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ໃນໂອກາດພວມຢູ້ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປີສາມັກຄີ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ -ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022.
  ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳຄະນະເລຂາພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸ້ງ/VNA  
  ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳຄະນະເລຂາພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸ້ງ/VNA  
  ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳຄະນະເລຂາພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸ້ງ/VNA  
  ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແລະ ສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳຄະນະເລຂາພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ. ພາບ: ຈີ໋ຢຸ້ງ/VNA  

ໂດຍ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບໃດກໍຕາມ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ຍາມໃດຖະໜຸຖະໜອມ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
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