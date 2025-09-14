ຂ່າວສານ
ສະຫາຍອເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ: ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຢືນຢັນບົດບາດເປັນອົງການຂ່າວສານຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງ ພັກ ແລະ ລັດ
ປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ VNA ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນໄລຍະ 8 ທົດສະວັດແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ, VNA ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຈາກພັກ, ລຸງໂຮ່, ທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຊົນ. ຄຳແນະນຳຂອງລຸງ ໂຮ່ ແມ່ນການທວນໄຟສ່ອງທາງ, ຮຽກຮ້ອງບັນດານັກຂ່າວ, ບໍ່ວ່າໃນສະພາບການໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເອົາຊະນະຝົນຕົກຈາກລະເບີດ, ລູກປືນ, ຮັກສາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ສະຫາຍນາງ ຫວູ໊ຫວຽດຈາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນຕໍ່ໜ້າຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາບການໃໝ່, VNA ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ, ຮັກສາບັນດາຄຸນຄ່າຫຼັກແຫຼ່ງ, ປະດິດສ້າງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຍຸດທະສາດໃນສະພາບການໃໝ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນແຫຼ່ງສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ແທ້ຈິງ, ຖືກຕ້ອງ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ລະບົບສື່ມວນຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໂຕຂອງປະເທດ, ບັນດານັກຂ່າວ VNA ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມລຳບາກ ແລະ ການເສຍສະຫຼະເພື່ອປະກອບສ່ວນຂຽນບົດວິລະຊົນວິລະຊົນຂອງປະເທດ, ພັກອັນສະຫງ່າລາສີ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ແລະ ນັກຂ່າວ VNA.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ປາດຖະໜາວ່າ, ໃນໄລຍະພັດທະນາປະເທດຊາດໃນຍຸກໃໝ່, ນັກຂ່າວ, ນັກບັນນາທິການ, ນັກເຕັກນິກ ແລະ ພະນັກງານ VNA ທຸກຄົນຈະຖືຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຮີດຄອງປະເພນີອັນສະຫງ່າງາມ, ເດີນຕາມຮອຍຄົນລຸ້ນກ່ອນດ້ວຍຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາໃນການປະດິດສ້າງ ແລະ ບຸກທະລຸໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ຢືນຢັນບົດບາດ, ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ແລະ ບັນດາການນຳພັກ ແລະ ລັດອື່ນໆ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ວາງສະແດງ “VNA: 80 ປີຮ່ວມທາງກັບປະເທດ” ແລະ ໄດ້ບັນທຶກລົງໃນປື້ມມູນເຊື້ອຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ.