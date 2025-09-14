Báo Ảnh Việt Nam

ສະຫາຍອເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ: ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຢືນຢັນບົດບາດເປັນອົງການຂ່າວສານຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງ ພັກ ແລະ ລັດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກັນຍາ, ຢູ່ສູນສຳນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດ, ເລກທີ 5 ຫຼີເຖື່ອງກຽດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ (VNA) ໄດ້ຈັດພິທີມອບຫຼຽນໄຊ ໂຮ່ຈີມິນ (ເປັນຄັ້ງທີ 3) ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (ວັນທີ 15 ກັນຍາ 1945 - ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2025). ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນແທງເໝີ໊ນ, ປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ວັນຈ໋ຽນ ໄດ້ສົ່ງກະຕ່າດອກໄມ້ ແລະ ຈົດໝາຍອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ.
  ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ມອບຫຼຽນໄຊໂຮ່ຈິີມິນ ຄັ້ງທີ 3 ໃຫ້ສຳນັກຂ່າວຫວຽດນາມ. ພາບ: ຢວ໊ານເຕີ໋ນ-VNA  

ປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ VNA ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນໄລຍະ 8 ທົດສະວັດແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ, VNA ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຈາກພັກ, ລຸງໂຮ່, ທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຊົນ. ຄຳແນະນຳຂອງລຸງ ໂຮ່ ແມ່ນການທວນໄຟສ່ອງທາງ, ຮຽກຮ້ອງບັນດານັກຂ່າວ, ບໍ່ວ່າໃນສະພາບການໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເອົາຊະນະຝົນຕົກຈາກລະເບີດ, ລູກປືນ, ຮັກສາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ສະຫາຍນາງ ຫວູ໊ຫວຽດຈາງ ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ, ​ໃນ​ຕໍ່ໜ້າ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ສະພາບ​ການ​ໃໝ່, VNA ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ, ຮັກສາ​ບັນດາ​ຄຸນຄ່າ​ຫຼັກ​ແຫຼ່ງ, ປະດິດ​ສ້າງ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ, ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ໜ້າ​ທີ່​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ສະພາບ​ການ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ, ​ເປັນ​ແຫຼ່ງສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ, ຖືກຕ້ອງ, ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້ ​ແລະ ອຸດົມສົມບູນ​ໃຫ້​ແກ່​ລະບົບ​ສື່​ມວນ​ຊົນ ​ແລະ ປະຊາຊົນ​ທັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ. 

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ພິທີ, ສະຫາຍເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ, ການ​ກຳ​ເນີ​ດ ​ແລະ ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ປະ​ເທດ, ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ VNA ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ມີ​ຄວາມ​ມານະ​ພະຍາຍາມ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ, ບໍ່​ຢ້ານ​ກົວ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມ​ລຳບາກ ​ແລະ ການ​ເສຍສະຫຼະ​ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂຽນ​ບົດ​ວິລະ​ຊົນ​ວິລະ​ຊົນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ, ພັກ​ອັນ​ສະຫງ່າ​ລາສີ, ພໍ່​ແມ່​ປະຊາຊົນ​ຫວຽດນາມ ​ແລະ ນັກ​ຂ່າວ VNA. 

ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ປາດ​ຖະໜາ​ວ່າ, ​ໃນ​ໄລຍະ​ພັດທະນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ຍຸກ​ໃໝ່, ນັກ​ຂ່າວ, ນັກບັນນາທິການ, ນັກເຕັກນິກ ​ແລະ ພະນັກງານ VNA ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ຖື​ຄວາມ​ພາກພູມ​ໃຈ​ຂອງ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີອັນ​ສະຫງ່າ​ງາມ, ​ເດີນ​ຕາມ​ຮອຍ​ຄົນ​ລຸ້ນກ່ອນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ມາດ​ປາດ​ຖະໜາ​ໃນ​ການ​ປະດິດ​ສ້າງ ​ແລະ ບຸກທະລຸ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ຢືນຢັນ​ບົດບາດ, ຄວາມ​ຄ່ອງ​ແຄ້ວ ​ແລະ ມີ​ຫົວຄິດ​ປະດິດ​ສ້າງ. 

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ, ສະຫາຍ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ​ແລະ ບັນດາ​ການ​ນຳ​ພັກ ​ແລະ ລັດ​ອື່ນໆ ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ສະຖານ​ທີ່​ວາງສະ​ແດງ “VNA: 80 ປີ​ຮ່ວມທາງກັບ​ປະ​ເທດ” ​ແລະ ​ໄດ້​ບັນທຶກ​ລົງ​ໃນ​ປື້ມ​ມູນເຊື້ອ​ຂອງ​ສຳນັກ​ຂ່າວສານ ​ຫວຽດນາມ.

ປະຕິບັດໂດຍ: VNP/VNA

