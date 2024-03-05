ຂ່າວສານ
ສະຫະພັນລັດເຊຍ ຍາມໃດກໍ່ຖືການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ທີ່ສຳນັກງານຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີໜຶ່ງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Vladimir Titov ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາຍຸດທະສາດການທູດ - ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຄັ້ງທີ 13.
ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດຂອງ ກອງປະຊຸມສຳມະນາຍຸດທະສາດການທູດ - ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ, ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈູງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳການສະໜັບສະໜູນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນລ້ຳຄ່າເຊິ່ງປະຊາຊົນ ໂຊວຽດ, ປະຊາຊົນ ລັດເຊຍ ສະຫງວນໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດໃນເມື່ອກອນ ແລະ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດປະຈຸບັນ; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊືອ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ ລັດເຊຍ ເປັນສຳຄັນ.
ສ່ວນທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີໜຶ່ງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Vladimir Titov ຢັ້ງຢືນ ລັດເຊຍ ຍາມໃດກໍ່ຖືການປັບປຸງ, ພັດທະນາການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ. ທ່ານ Vladimir Titov ແບ່ງປັນຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈູງ ກ່ຽວກັບບັນດາທິດທາງ, ມາດຕະການໃຫຍ່ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພິເສດແມ່ນຊຸກຍູ້ບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງໃນປີ 2024.