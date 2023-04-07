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ຂ່າວສານ

ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ລີບີ ປຶກສາຫາລືວິທີຈັດບັນດາການເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດເວລາ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ເລື່ອງຍູ້ແຮງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມມຸ່ງໄປເຖິງການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດໂຈະເວລາຕື່ມອີກ.
  ທ່ານ Abdoylaye Bathily, ທູດພິເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ລີບີ (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ວັນທີ 05 ເມສາ, ທ່ານ Abdoylaye Bathily, ທູດພິເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ລີບີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳຂອງລັດຖະບານເອກະພາບແຫ່ງຊາດ ລີບີ (GNU) ເຊິ່ງສະຫະປະຊາຊາດຮັບຮອງເອົາ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ Aguila Saleh ແລະ ນາຍພົນ Khalifa Haftar, ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບແຫ່ງຊາດ ຂອງອຳນາດການປົກຄອງທາງທິດຕາເວັນອອກ, ກ່ຽວກັບວິທີຈັດຕັ້ງບັນດາການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ໄດ້.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ເລື່ອງຍູ້ແຮງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມມຸ່ງໄປເຖິງການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດໂຈະເວລາຕື່ມອີກ. ບັນດາຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມຫວັງ ແລະ ການໄກເກ່ຍລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ລີບີ, ໃນນັ້ນ, ມີບັນດາການນຳຂອງຄະນະກຳມະການທະຫານຮ່ວມ (5+5 JMC), ຜູ້ບັນຊາການບັນດາກົມກອງທະຫານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທົ່ວ ລີບີ, ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ. ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ Aguila Saleh ແລະ ນາຍພົນ Khalifa Haftar ໄດ້ເນັ້ນໜັກເລື່ອງຟື້ນຟູຄວາມຫວັງມຸ່ງໄປເຖິງສັນຕິພາບຢ່າງຍາວນານ, ຜ່ານການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍປອງດອງຊາດຢ່າງຮອບດ້ານ.

ລີບີ ຖືກຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບວິກິດການດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ແກ່ຍາວກວ່າ 1 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ພາຍຫຼັງການຜັນຜວນດ້ານການເມືອງປີ 2021. ລີບີ ບໍ່ສາມາດຈັດການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຄືໃນແຜນການໄດ້ກຳນົດແມ່ນເດືອນ ທັນວາ 2021 ໄດ້ ຍ້ອນບັນດາພັກຝ່າຍບໍ່ສາມາດເປັນເອກະພາບກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ຄະນະນັກທຸລະກິດ ເພື່ອຊອກຮູ້ກາລະໂອກາດຮ່ວມມື, ພິເສດແມ່ນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ.
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