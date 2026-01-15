ຂ່າວສານ
ສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງຈຳນວນເງິນ 1,5 ຕື້ USD ເພື່ອໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ ຊູດັງ
ວັນທີ 13 ມັງກອນ, ສະຫະປະຊາຊາດ ພ້ອມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ລັດຖະບານ ຊູດັງໃຕ້ ໄດ້ປຸກລະດົມການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳທີ່ມີມູນຄ່າ 1,5 ຕື້ USD ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ 4,3 ລ້ານຄົນຢູ່ປະເທດ ອາຟະລິກາ ນີ້ໃນປີ 2026.
ຕາມແຈ້ງການຈາກຫ້ອງການປະສານງານບັນດາບັນຫາມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ຊູດັງໃຕ້ (OCHA) ແລ້ວ, ປະເທດນີ້ພວມປະເຊີນໜ້າກັບໜຶ່ງໃນບັນດາວິກິດການສັບສົນທີ່ສຸດໃນໂລກ. ສະນັ້ນ, ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງແຜນການນີ້ແມ່ນລະດົມຈຳນວນເງິນ 1 ຕື້ USD ໂດຍໄວ ເພື່ອຮີບດວ່ນໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ 4 ລ້ານຄົນ ທີ່ພວມຕົກຢູ່ໃນສະພາບຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເພີ່ນຢູ່ ຊູດັງໃຕ້.
ສະຫະປະຊາຊາດພວກະຕຸກຊຸກຍູ້ບັນດາຝ່າຍປະທະກັນ ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ເຄົາລົບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກອຸປະຖຳສາກົນຮີບເຮັ່ງປະກອບເງິນເພື່ອຮັກສາບັນດາເຄື່ອນໄຫວກູ້ຊ່ວຍຊີວິດຢ່າງທັນການ.