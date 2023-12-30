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ຂ່າວສານ

ສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ ປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວ

ແຕ່ລະປີ, ລັດໄດ້ສະຫງວນຈຳນວນເງິນນັບສີບຕື້ດົ່ງເພື່ອອຸດໜູນ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາເຂດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດຍ້ອນຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນທາດພິດສີສົ້ມ.
ທ່ານນາງຫົວໜ້າຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ ບຸຍທິມິງຮ່ວາຍ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ (ພາບ: TTXVN)

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 5, ອາຍຸການ 2023 – 2028, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສາມັກຄີ, ສາຍຈິດມິດໃຈ, ມີໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມຸ່ງໄປເຖິງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ; ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ້າງສະມາຄົມໃຫ້ໝັ້ນຂົງເຂັ້ມແຂງ; ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເຊິ່ງພັກ, ລັດມອບມາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”, ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 28 – 29 ທັນວາ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 300 ຄົນ, ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກກວ່າ 400.000 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ.       

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານນາງຫົວໜ້າຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ ບຸຍທິມິງຮ່ວາຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ແຕ່ລະປີ, ລັດໄດ້ສະຫງວນຈຳນວນເງິນນັບສີບຕື້ດົ່ງເພື່ອອຸດໜູນ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາເຂດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດຍ້ອນຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນທາດພິດສີສົ້ມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນສະທ້ອນຂອງທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຍັງໜັກໜ່ວງຢູ່, ບັນດານະໂຍບາຍສັງຄົມຍັງບໍ່ທັນຊົດເຊີຍໄດ້ໝົດເທື່ອ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງສະມາຄົມໃນໄລຍະໃໝ່, ທ່ານນາງ ບຸຍທິມິງຮ່ວາຍ, ສະເໜີວ່າ:

“ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປ່ຽນແປງເນື້ອໃນ, ວິທີການຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ, ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການສະເໜີບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ມີລັກສະນະພື້ນຖານ, ຍາວນານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສະມາຄົມຂັ້ນຮາກຖານຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວ. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານຂົນຂວາຍແຫຼ່ງກຳລັງເບິ່ງແຍງດູແລ, ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ລົງຢ້ຽມຢາມແຂວງ ທາຍງວຽນ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ລົງຢ້ຽມຢາມແຂວງ ທາຍງວຽນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄວາມມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນ, ຜົນງານທີ່ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ທາຍງວຽນ ບັນລຸໄດ້ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 60 ປີຜ່ານມາ.
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