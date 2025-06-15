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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ

ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະທີ່ຫໍປະຊຸມ, ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ.
(ສະພາແຫ່ງຊາດລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ)

ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ, ຕາມລາຍການຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະທີ່ຫໍປະຊຸມ, ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນໃຊ້ສອຍພິເສດ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລົງທຶນແຫຼ່ງທຶນຂອງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາດເຄມີ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກຳນົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ.

        ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນຊາດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນອາກາດປະຊາຊົນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລ Uppsala, ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຊົມເຊີຍຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ຍາດໄດ້ລາງວັນ Nobel

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລ Uppsala, ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຊົມເຊີຍຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ຍາດໄດ້ລາງວັນ Nobel

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຊູແອດ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ Uppsala ຢູ່ ນະຄອນ Uppsala ຊື່ງແມ່ນໂຮງຮຽນທີ່ມີຊື່ສຽງ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ ຊູແອດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃນທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ.
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