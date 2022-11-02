ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລື ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງໃບຍື່ນສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານການກວດກາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ. ການຟອກເງິນ (ສະບັບປັບປຸງ).
ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV
ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງໃບຍື່ນສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານການກວດກາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ. ການຟອກເງິນ (ສະບັບປັບປຸງ). ຕາມໃບຍື່ນສະເໜີ ຂອງລັດຖະບານແລ້ວ, ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ເພື່ອແນໃສ່ຈຸດປະສົງຮັບປະກັນຄວາມກົມກ່ຽວລະຫວ່າງ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງລັດ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ນັກລົງທຶນ; ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນການຄ້າສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ພັດທະນາຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ໂປ່ງໃສ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ. ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ. ການ ຟອກເງິນ(ສະບັບປັບປຸງ), ບັນດາ ສ.ສ.ຊ ຖືວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ຍິ່ງກຳນົດຢ່າງໂປ່ງໃສ ກໍຍິ່ງ ປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້...
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນກຸ່ມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນທາງ ພົນລະເຮືອນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)