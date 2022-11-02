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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລື ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງໃບຍື່ນສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານການກວດກາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ. ການຟອກເງິນ (ສະບັບປັບປຸງ).

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງໃບຍື່ນສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານການກວດກາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ. ການຟອກເງິນ (ສະບັບປັບປຸງ).

    

ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV

 ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງໃບຍື່ນສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານການກວດກາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ. ການຟອກເງິນ (ສະບັບປັບປຸງ). ຕາມໃບຍື່ນສະເໜີ ຂອງລັດຖະບານແລ້ວ, ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ເພື່ອແນໃສ່ຈຸດປະສົງຮັບປະກັນຄວາມກົມກ່ຽວລະຫວ່າງ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງລັດ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ນັກລົງທຶນ; ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນການຄ້າສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ພັດທະນາຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ໂປ່ງໃສ,  ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ.                 ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ. ການ ຟອກເງິນ(ສະບັບປັບປຸງ), ບັນດາ ສ.ສ.ຊ ຖືວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ຍິ່ງກຳນົດຢ່າງໂປ່ງໃສ ກໍຍິ່ງ ປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້...

   ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນກຸ່ມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນທາງ ພົນລະເຮືອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊຽ​ນ 3 ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ ພາຍຫຼັງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ - 19

ອາ​ຊຽ​ນ + 3 ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ ພາຍຫຼັງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ - 19

ກອງປະຊຸມໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍລວມ ແມ່ນຟື້ນຟູ ແລະ ເຕີບໂຕຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ຍືນຍົງໃນພາກພື້ນ, ຮັບປະກັນວຽກເຮັດງານທຳຢ່າງເປັນປົກກະຕິຂອງທຸກຄົນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດທຸກຍາກ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
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