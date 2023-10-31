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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ

ບັນດາຜູ້ແທນຕີລາຄາວ່າເລື່ອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ອະນຸມັດຜ່ານ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເໝາະສົມກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ມີບັນດາຜົນສະທ້ອນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ບັນດາ ສສຊ ທີ່ຫໍປະຊຸມ (ພາບ:quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ XV, ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະຫງວນເວລາມື້ໜຶ່ງເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່ໄລຍະ 2021 – 2025, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ ໄລຍະ 2021 – 2025, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຂດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍໄລຍະ 2021 – 2030.   

ບັນດາຜູ້ແທນຕີລາຄາວ່າເລື່ອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ອະນຸມັດຜ່ານ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເໝາະສົມກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ມີບັນດາຜົນສະທ້ອນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ, ເຂດຊາຍແດນ. ຈາກສະພາບຕົວຈິງຂອງການຕິດຕາມກວດກາ, ທ່ານ ຫງວຽນກວັກລ້ວນ, ສສຊ ແຂວງ ອຽນບ໋າຍ, ສະເໜີວ່າ:    

“ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ຊີ້ນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສຳຫຼວດກວດກາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບັນດານະໂຍບາຍ, ບັນດາເອກະສານຊີ້ນຳ, ແນະນຳລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ປະຕິບັດງ່າຍ ບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດຢ່າງຮີບດ່ວນ. ຈຳກັດເລື່ອງ ມີເອກະສານອ້າງອີງຫຼາຍສະບັບດ້ວຍເນື້ອໃນອັນດຽວກັນ. ສຳລັບຂັ້ນຕາແສງ ຄວນປະກາດໃຊ້ພາຍໃຕ້ຮູບແບບປຶ້ມຄູມື, ແນະນຳປະຕິບັດ”.

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່ ໄລຍະ 2021 – 2025, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງໄລຍະ 2021 – 2025, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເຂດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍໄລຍະ 2021 – 2030.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄວໜຸ່ມປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝ

ໄວໜຸ່ມປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝ

ທ່າອ່ຽງປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝພວມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມປະຕິບັດແລະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຊົມເປັນຈຳນວນນຫຼວງຫຼາຍພິເສດແມ່ນໄວໜຸ່ມ. ນັກສິລະປິນຫຼາຍຄົນໄດ້ເລືອກເອົາດົນຕີພື້ນເມືອງສົມທົບກັບດົນຕີທັນສະໄໝທັງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ກໍ່ແມ່ນວິທີນຳດົນຕີພື້ນເມືອງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ລື້ງເຄີຍແລະໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັບໄວໜຸ່ມ.
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