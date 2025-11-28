ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ)
ວັນທີ 27 ພະຈິກ, ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເມື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ). ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕີລາຄາສູງຈຸດໃໝ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸຂອງຮ່າງກົດໝາຍ, ຄື: ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຫັນລະບຽບການເປັນງ່າຍດາຍ, ຮັດແຄບ ແລະ ເຮັດແຈ້ງຂົງເຂດໂຄງການທີ່ຕ້ອງຕົກລົງຮັບຮອງເອົາແຜນນະໂຍບາຍການລົງທຶນ, ຫັນບັນດາຂະແໜງອາຊີບດຳເນີນທຸລະກິດມີເງື່ອນໄຂຢ່າງໂປ່ງໃສ, ຍູ້ແຮງການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດ. ໃນສະພາບ ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ, ບັນຊີເນື້ອໃນຂະແໜງອາຊີບໃຫ້ບຸລິມະສິດລົງທຶນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ບັນດາຂະແໜງຍຸດທະສາດ, ບຸລິມະສິດເສດຖະກິດພູມປັນຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ.
ຈຸດໃໝ່ຂອງຮ່າງກົດໝາຍແມ່ນຂໍ້ກຳນົດໂຄງການໃນເຂດອຸດສາຫະກຳ, ເຂດປຸງແຕ່ງ, ເຂດເສດຖະກິດ ອາດສາມາດໄດ້ຮັບການອອກໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນການລົງທຶນໃນເວລາ 15 ວັນ, ບໍ່ຕ້ອງຂໍແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ໃບອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປັນຍາປະດິດ.