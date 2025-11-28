Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ຈຸດໃໝ່ຂອງຮ່າງກົດໝາຍແມ່ນຂໍ້ກຳນົດໂຄງການໃນເຂດອຸດສາຫະກຳ, ເຂດປຸງແຕ່ງ, ເຂດເສດຖະກິດ ອາດສາມາດໄດ້ຮັບການອອກໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນການລົງທຶນໃນເວລາ 15 ວັນ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເມື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 (ພາບ: quochoi.vn)

ວັນທີ 27 ພະຈິກ, ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເມື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ). ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕີລາຄາສູງຈຸດໃໝ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸຂອງຮ່າງກົດໝາຍ, ຄື: ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຫັນລະບຽບການເປັນງ່າຍດາຍ, ຮັດແຄບ ແລະ ເຮັດແຈ້ງຂົງເຂດໂຄງການທີ່ຕ້ອງຕົກລົງຮັບຮອງເອົາແຜນນະໂຍບາຍການລົງທຶນ, ຫັນບັນດາຂະແໜງອາຊີບດຳເນີນທຸລະກິດມີເງື່ອນໄຂຢ່າງໂປ່ງໃສ, ຍູ້ແຮງການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດ. ໃນສະພາບ ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ, ບັນຊີເນື້ອໃນຂະແໜງອາຊີບໃຫ້ບຸລິມະສິດລົງທຶນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ບັນດາຂະແໜງຍຸດທະສາດ, ບຸລິມະສິດເສດຖະກິດພູມປັນຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ.

        ຈຸດໃໝ່ຂອງຮ່າງກົດໝາຍແມ່ນຂໍ້ກຳນົດໂຄງການໃນເຂດອຸດສາຫະກຳ, ເຂດປຸງແຕ່ງ, ເຂດເສດຖະກິດ ອາດສາມາດໄດ້ຮັບການອອກໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນການລົງທຶນໃນເວລາ 15 ວັນ, ບໍ່ຕ້ອງຂໍແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ໃບອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ.

        ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປັນຍາປະດິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ສະພາແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍສູນກາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ສະພາແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍສູນກາງ

ເຖິງວ່າຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ໃນອາຍຸການນີ້ກໍ່ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອພົບເຫັນບັນດາໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນ, ພິເສດແມ່ນໃນໄລຍະເກີດພະຍາດໂຄວິດ -19.
