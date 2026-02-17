ຂ່າວສານ
“ສະພາສັນຕິພາບ” ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະກອບເງິນຈຳນວນ 5 ຕື້ USD ເພື່ອສ້າງເຂດ ກາຊາ ຄືນໃໝ່
ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຂອງ “ສະພາສັນຕິພາບ” ທີ່ຫາກໍ່ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະກອບເງິນຈຳນວນ 5 ຕື້ USD ເພື່ອສ້າງເຂດ ກາຊາ ຄືນໃໝ່, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ກະກຽມການຜັນຂະຫຍາຍບຸກຄະລາກອນນັບພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນຢູ່ເຂດດິນແດນແຫ່ງນີ້.
ເມື່ອຂຽນລົງໃນສື່ສັງຄົມໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະໄດ້ປະກາດເປັນທາງການ ເມື່ອສະພານີ້ຈັດກອງປະຊຸມເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ ຈະມາເຖິງ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະປະກອບສ່ວນບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຖຽນລະພາບສາກົນ ແລະ ກຳລັງຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສັນຕິພາບຢູ່ ກາຊາ. ທ່ານກໍ່ຖະແຫຼງວ່າ ຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດສ ຕ້ອງປົດອາວຸດຢ່າງສິ້ນເຊິ່ງ ແລະ ໃນທັນທີ, ຖືນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນລະພາບຢ່າງຍາວນານ.