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ຂ່າວສານ

ສະພາບການປະທະກັນຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກກາງ

ຕາມສື່ມວນຊົນ ອິດສະຣາແອັນ ແລ້ວ, ເຮືອບິນສູ້ຮົບຂອງກອງທັບອາກາດປະເທດນີ້ໄດ້ທຳລາຍຫຼາຍເປົ້າໝາຍ, ລວມທັງບັນດາສະຖານທີ່ຍິງລູກສອນໄຟ ພ້ອມກັບໂຄງສ້າງດ້ານການທະຫານຈຳນວນໜຶ່ງຂອງ Hezbollah
ອິດສະຣາແອັນ ເພີ່ມທະວີການບຸກໂຈມຕີນາງອາກາດແນໃສ່ ລີບັງ (ພາບ: Reuters)
ອິດສະຣາແອັນ ເພີ່ມທະວີການບຸກໂຈມຕີນາງອາກາດແນໃສ່ ລີບັງ (ພາບ: Reuters)

ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການປະທະກັນທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ອິດສະຣາແອັນ - ລີບັງ ທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາກວ່າ 3 ເດືອນຜ່ານມາ, ວັນທີ 18 ມັງກອນ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ເປີດການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍຄັ້ງ ແນໃສ່ບັນດາເຂດສຳຄັນຂອງກຳລັງ Hezbollah ຢູ່ທາງທິດໃຕ້ ລີບັງ.

ຕາມສື່ມວນຊົນ ອິດສະຣາແອັນ ແລ້ວ, ເຮືອບິນສູ້ຮົບຂອງກອງທັບອາກາດປະເທດນີ້ໄດ້ທຳລາຍຫຼາຍເປົ້າໝາຍ, ລວມທັງບັນດາສະຖານທີ່ຍິງລູກສອນໄຟ ພ້ອມກັບໂຄງສ້າງດ້ານການທະຫານຈຳນວນໜຶ່ງຂອງ Hezbollah ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນ ອິດສະຣາແອັນ. ນອກນັ້ນ, ກອງທັບອາກາດ ອິດສະຣາແອັນ ກໍ່ຖີ້ມລະເບີດໃສ່ສະຖານທີ່ບາງແຫ່ງເຊິ່ງ Hezbollah ໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຍິງລູກສອນໄຟເຂົ້າເຂດດິນແດນຂອງ ອິດສະຣາແອັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ບໍ່ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຖືກບາດເຈັບໃນບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.

ກໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຂດ ກາຊາ, ວັນທີ 18 ມັງກອນ, ລັດຖະສະພາ ເອີລົບ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບໜຶ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງການຢຸກຍິງໂດຍຖາວອນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ພາຍຫຼັງທີ່ຕົວປະກັນທັງໝົດໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວໃນທັນທີ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຫຍັງໝົດ, ພ້ອມທັງຍຸບເລີກອົງການ Hamas. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ກໍ່ພວມຮ່ວມມືເພື່ອຊຸກຍູ້ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນສົງຄາມຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍປ່ອຍຕົວປະກັນຊາວ ອິດສະຣາແອັນ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ສືບຕໍ່ດຳເນີນວິວັດການຫັນການພົວພັນກັບ Tel Aviv ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ສ້າງລັດ ປາແລັດສະຕິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີເອກະສານລ້ຳຄ່າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ

ມີເອກະສານລ້ຳຄ່າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ

ພາບຖ່າຍ 2 ແຜ່ນນີ້ໂດຍສະມາຄົມວິທະຍາສາດປະຫວັດສາດ ດ່ານັ້ງ ສະສົມ.
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