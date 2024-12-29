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ຂ່າວສານ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຮອງເອົາພາລະກຳຮັກສາສັນຕິພາບໃຫມ່ຢູ່ ໂຊມາລີ

ວັນທີ 27 ທັນວາ (ຕາມເວລາ ນິວຢອກ), ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດພາລະກຳຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຫນູນຊ່ວຍໃຫມ່ຂອງ ສະຫະພາບ ອາຟຼິກາ (AU) ຢູ່ ໂຊມາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ຫລືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ AUSSOM.
ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະປະຕິບັດການຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະພາບ ອາຟຼິກາ ຢູ່ ໂຊມາລີ ໄປລາດຕາເວັນຢູ່ Mogadishu. (ພາບ:TTXVN)

ພາລະກຳນີ້ຈະປ່ຽນແທນໃຫ້ບັ້ນຮົບຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍດ້ວຍຂອບຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ ຂອງ AU ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນປີ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ ໂຊມາລີ ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວໄດ້ອີງໃສ່ການຫນູນຊ່ວຍຈາກພາຍນອກ ນັບແຕ່ເມື່ອ Ethiopia ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີໃນປີ 2006 ໂຄ່ນລົ້ມອຳນາດການປົກຄອງໂດຍກຳລັງອິດສະລາມນຳພາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກະທຳນີ້ ໄດ້ຍຸແຍ່ການລຸກຮຶ້ຂຶ້ນທີ່ແກ່ຍາວ, ຊື່ງເຮັດໃຫ້ນັບໝື່ນໆຄົນຖືກເສຍຊີວິດ. ເດືອນ ມີຖຸນາ, ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ອາເມລິກາ ຊື່ງແມ່ນສອງນັກອຸປະຖຳໃຫຍ່ສຸດໃຫ້ແກ່ກຳລັງ AU ຢູ່ ໂຊມາລີ ໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະຫນາຢາກຫລຸດຜ່ອນຂອບຂະຫນາດກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຍ້ອນມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດດ້ານການເງິນຍາວນານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳໂລກສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Manmohan Singh

ການນຳໂລກສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Manmohan Singh

ວັນທີ 27 ທັນວາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ມີການນຳໂລກຫລາຍທ່ານ ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈໄປຍັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ Droupadi Murmu ແລະທ່ານນາຍົກລດັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manmohan Singh ໃນຕອນຄຳ່ວັນທີ 26 ທັນວາ ລວມອາຍຸ 92 ປີ.
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