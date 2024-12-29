ຂ່າວສານ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຮອງເອົາພາລະກຳຮັກສາສັນຕິພາບໃຫມ່ຢູ່ ໂຊມາລີ
ພາລະກຳນີ້ຈະປ່ຽນແທນໃຫ້ບັ້ນຮົບຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍດ້ວຍຂອບຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ ຂອງ AU ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນປີ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ ໂຊມາລີ ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວໄດ້ອີງໃສ່ການຫນູນຊ່ວຍຈາກພາຍນອກ ນັບແຕ່ເມື່ອ Ethiopia ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີໃນປີ 2006 ໂຄ່ນລົ້ມອຳນາດການປົກຄອງໂດຍກຳລັງອິດສະລາມນຳພາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກະທຳນີ້ ໄດ້ຍຸແຍ່ການລຸກຮຶ້ຂຶ້ນທີ່ແກ່ຍາວ, ຊື່ງເຮັດໃຫ້ນັບໝື່ນໆຄົນຖືກເສຍຊີວິດ. ເດືອນ ມີຖຸນາ, ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ອາເມລິກາ ຊື່ງແມ່ນສອງນັກອຸປະຖຳໃຫຍ່ສຸດໃຫ້ແກ່ກຳລັງ AU ຢູ່ ໂຊມາລີ ໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະຫນາຢາກຫລຸດຜ່ອນຂອບຂະຫນາດກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຍ້ອນມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດດ້ານການເງິນຍາວນານ.