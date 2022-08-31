ຂ່າວສານ
ສະພາກາແດງສາກົນ-ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບສະພາກາແດງຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 30/08, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສາກົນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະພາກາແດງຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ Jagannath Chapagain, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະພາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນນຳໜ້າ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ພ້ອມກັບຜູ້ແທນ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ຕີລາຄາ ສະພາກາແດງ, ຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃຫ້ແກ່ສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນບັນດາເປົ້າໝາຍມີຄວາມສ່ຽງສູງກ່ວາເພີ່ນ, ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກສົງຄາມ, ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກ ໄພທຳມະຊາດ ແລະ ໂລກລະບາດ.
ສ່ວນທ່ານ Jagannath Chapagain, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາກາແດງສາກົນ - ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນໄດ້ຊົມເຊີຍທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ທີ່ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານສະພາກິຕິມະສັກສະພາກາແດງຫວຽດນາມ. ທ່ານ Jagannath Chapagain ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາກາແດງ-ຊີກວົງເດືອນກາແດງສາກົນຍັງໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກັບຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານເພື່ອຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບບັນດາລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆເພື່ອປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳ. ສະນັ້ນ, ສະພາກາແດງ-ຊີກວົງເດືອນກາແດງສາກົນ ປາດຖະໜາຢາກສົມທົບກັບສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)