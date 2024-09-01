ຂ່າວສານ
ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ອວຍພອນວັນຊາດ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ລັດເຊຍ, ໂດຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ສິພັນດອນ ອອຍບົວບຸດດີ ໄດ້ມາສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ອວຍພອນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ (02 ກັນຍາ 1945 – 02 ກັນຍາ 2024).
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສີພັນດອນ ອອຍບົວບຸດດີ, ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນອັນດີງາມທີ່ສຸດເຖິງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລັດເຊຍ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້, ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ດັ້ງມິງຄອຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເຖິງວ່າສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາສາຍພົວພັນສະໜິດແໜ້ນ, ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລັດເຊຍ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບສະຖານທູດ ລາວ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (19 ກັນຍາ 1945 – 19 ກັນຍາ 2024) ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ (02 ກັນຍາ 1945 – 02 ກັນຍາ 2024).