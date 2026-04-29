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ຂ່າວສານ

ສວນ​ສາ​ມາ​ລະ​ນະທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ ກາວ​ບັ່ງ ສືບ​ຕໍ່ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຊີດ​ຊູ​ຈາກ ອົງ​ການ UNESCO

ພິ​ທີ ມອບ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ປີ 2026 ໃຫ້​ແກ່​ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຄື​​ດັ່ງພື້​ນ​ຖານ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພ້ອມ​ກັນ​ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ.
  ພິ​ທີ​ມອບ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ທົ່ວ​ໂລກ (ພາບ: TTXVN)  

ສວນ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດທົ່ວ​ໂລກ ກາວ​ບັ່ງ​ໂດຍ​ອົງ​ການ UNESCO ເຊີດ​ຊູ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ 2ພາຍຫຼັງ​ຜ່ານ​ຜ່າ​ຂັ້ນ​ຕອນການ​ປະ​ເມີນ​ຄືນ​ໃໝ່​. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ສວນສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ແຫ່ງ​ນີ້ ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ເປັນ​ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຕື່ມ​ອີກ 4 ປີ. ພິ​ທີ ມອບ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ປີ 2026 ໃຫ້​ແກ່​ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຄື​​ດັ່ງພື້​ນ​ຖານ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພ້ອມ​ກັນ​ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ, ຊຸ​ກ​ຍູ້​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາມໍ​ລະ​ດົກ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ. ທ່ານ ຫງວຽນ​ກວັກ​ຈຸງ, ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ກິ​ລາ ແລະ ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຂວງ​ກ໋າວ​ບັ່ງ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

ໄລ​ຍະ 2026 – 2030, ຈຸດ​ສຸມ​ແມ່ນ​ພັດ​ທະ​ນາຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສີ​ຂຽວ, ຍືນ​ຍົງ​ເປັນຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ທົ່ວ​ໂລກ, ກາ​ນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊຸມ​ຊົນ, ຊີ​ວະ​​ພາບແລະ ຜັກ​ຜ່ອ​ນ​ບຳ​ລຸງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ. ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນີ້, ກາວ​ບັ່ງ​ປາດ​ຖະ​ໜາວ່າສູນ​ກາງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ລົງ​ທຶນ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຄົມ​ມ​ະ​ນາ​ຄົມ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ແລະ ເສັ້ນ​ທາງຫຼວງ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ຖານ​ທີ່ ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ​ມີ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ໃຫຍ່, ໜູນ​ຊ່ວຍ​ທຶນ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ແລະຊຸມ​ຊົນ, ພ້ອມ​ທັງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ, ໂຄ​ສະ​ນາ​​ລະ​ດັບ​ຊາດ ແລະ ສາ​ກົນ ເພື່ອ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ກາວ​ບັ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ວາ​ລະ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ກວດ​ກາ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ NPT ຄັ້ງ​ທີ 11

ຫວຽດ​ນາມ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ວາ​ລະ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ກວດ​ກາ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ NPT ຄັ້ງ​ທີ 11

ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ ໄດ້​ສະ​ແດງ​​ໃຫ້​ເຫັນການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ ແລະ ​ການກະ​ກຽມ​ຢ່າງ​ລອບ​ຄອບ​ຖີ່​ຖ້ວນ.
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