Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສປຊ ຮຽກຮ້ອງການເຄື່ອນໄຫວຮີບດ່ວນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ວິກິດການດ້ານອາກາດ ແລະ ການປະທະກັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຢ່າງ, ໃນນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ທຸກຍາກທີ່ສຸດພວມຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງ.

ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ວິກິດການດ້ານອາກາດ ແລະ ການປະທະກັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຢ່າງ, ໃນນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ທຸກຍາກທີ່ສຸດພວມຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງ. 

    

ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres

ໃນສານເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ (17 ຕຸລາ), ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມານະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພື່ອໂລກທີ່ສວຍງາມສຳລັບທຸກໆຄົນມີຄວາມໃໝ່ກ່ວາອີກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ເນັ້ນໜັກວ່າຫົວຂໍ້ຂອງປີນີ້ແມ່ນ “ກຽດສັກສີທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ” ຕ້ອງແມ່ນ “ຄຳຮຽກຮ້ອງ” ການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໂລກຢ່າງຮີບດ່ວນໃນສະພາບການຂາດຄວາມສະເໝີພາບພວມເພີ່ມຂຶ້ນ, ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄອບຄົວຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ລາຄາສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ພ້ອມກັບໄພຊຸດໂຊມທົ່ວໂລກ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ວິກິດການດ້ານອາກາດ ແລະ ການປະທະກັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຢ່າງ, ໃນນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ທຸກຍາກທີ່ສຸດພວມຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງ.  ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງພວມນັບມື້ນັບຍາກທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ກ່ວາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາມາດຕະການຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນຈາກການນຳໃຊ້ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວໄປເປັນພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ IPU 145: ຫວຽດນາມ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ IPU 145: ຫວຽດນາມ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top