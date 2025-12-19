Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ວຽກ​ງານ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ສຶກ​ສາ ແລະ ຂົນ​ຂວາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ບົດ​ບາດ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ, ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວ​ງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ

“ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ໄດ້ສະແດງບົດບາດເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ, ກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດຢ່າງຈະແຈ້ງ”. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃນກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນປີ 2025, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2026 ໄດ້ດໍາເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ

ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນທີ່ຂະແໜງໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປັດຈຸບັນ, ທັງລະບົບການເມືອງພວມຕັ້ງໜ້າກະກຽມທຸກເງື່ອນໄຂເພື່ອກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງ ພັກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

 “ຕ້ອງກຳແໜ້ນ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ຮັບປະກັນການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ວຽກງານໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ. ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ວຽກງານໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີໃນຂົງເຂດສື່ມວນຊົນປະຕິບັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີພໍສົມຄວນ, ແຕ່ວ່າ ຍັງມີຫຼາຍວຽກທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ. ຖ້າບໍ່ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພວກເຮົາຈະເຮັດເສຍແນວຮົບ, ເສຍບົດບາດສຳຄັນຂອງວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ.”

ບັນຍາກາດຂອງກອງປະຊຸມ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງໂຄສະນາສຶກສາ, ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ໂຄສະນາບັນດາເຫດການໃຫຍ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸດທີ XIV ຂອງພັກຢ່າງມີແບບມີແຜນ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຕ້ອງມຸ່ງໄປເຖິງຂັ້ນຮາກຖານ ແລະ “ເຄົາລົບປະຊາຊົນ, ໃກ້ຊິດປະຊາຊົນ, ເຂົ້າໃຈປະຊາຊົນ, ຮຽນຮູ້ນຳປະຊາຊົນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຊົນ” ຢ່າງແທ້ຈິງ.
 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ນຳ​ກາ​ນ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ​ກ້າວ​ເຂົ້​າ​ສູ່​ໜ້າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃໝ່, ນັບ​ມື້​ນັບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແຮງ, ມີ​ຄວາມ​ສະ​ໜິດ​ແໜ້ນ​ກ່​ວາ

ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ນຳ​ກາ​ນ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ​ກ້າວ​ເຂົ້​າ​ສູ່​ໜ້າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃໝ່, ນັບ​ມື້​ນັບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແຮງ, ມີ​ຄວາມ​ສະ​ໜິດ​ແໜ້ນ​ກ່​ວາ

ສ່ວນທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ ກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນແລກປ່ຽນຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນ, ປະສານສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
