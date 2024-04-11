ຂ່າວສານ
ວຽກງານແນວໂຮມມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ການພົວພັນແບບພິເສດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະທານແນວໂຮມສາມປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ສິນລະວົງ ຂຸດໄພທຸນ; ທ່ານນາງ Samdech Mensamaan ປະທານສະພາແນວຮົມສາມັກຄີພັດທະນາປະເທດ ກຳປູເຈຍ ແລະ ທ່ານ ໂດ໊ວັນຈຽນ ປະທານຄະນະກຳທະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ແລະ ການຮ່ວມມືຊາຍແດນ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ, ສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ລວງເລິກໃຫ້ແກ່ການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ໂດ໊ວັນຈຽນ ສະເໜີວ່າ ສາມຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຊຸກຍູ້ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຕໍ່ໄປຢ່າງເລິກເຊິ່ງ; ສະເໜີບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ມາດຕະການໃໝ່, ແທດເໝາະກັບສະພາບການໃໝ່; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແນວໂຮມສາມປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົມທົບກັນແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ ແລະ ບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນການພົວພັນສາມປະເທດເວົ້າລວມ ກໍຄື ລະຫວ່າງແນວໂຮມສາມປະເທດເວົ້າສະເພາະຢ່າງທັນການ.