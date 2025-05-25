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ຂ່າວສານ

ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ມາ​ເລ​ເຊຍ ​ມີ​ການເຕີບ​ໂຕ​ເປັນ​ໜ້າ​ຊື່ນ​ຊົມ

ຈາກລະດັບ 8 ຕື້ USD ໃນປີ 2015 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 14,2 ຕື້ USD ໃນປີ 2024, ຜ່ານນັ້ນ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍຂຶ້ນເຖິງ 18 ຕື້ USD ສູງກວ່າການຄາດຄະເນ.
  ທ່ານ ເລຝູເກື່ອງ ທີ່ປຶກສາດ້ານການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ ແນະນຳກ່ຽວກັບບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ, ວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ໄດ້ມີບາດກ້າວເຕີບໂຕຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ຈາກລະດັບ 8 ຕື້ USD ໃນປີ 2015 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 14,2 ຕື້ USD ໃນປີ 2024, ຜ່ານນັ້ນ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍຂຶ້ນເຖິງ 18 ຕື້ USD ສູງກວ່າການຄາດຄະເນ. ການພົວພັນຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດໝັ້ນໝາຍຈະມີບາດກ້າວພັດທະນາແບບຍືນຍົງກວ່າໃນອະນາຄົດ.

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໂດຍທ່ານ ເລຝູເກື່ອງ ທີ່ປຶກສາດ້ານການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ໃນການຕອບສຳພາດນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແຕ່ວັນທີ 24 -  28 ພຶດສະພາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເຈິ່ນ​ດຶກ​ເລືອງ

ພິ​ທີ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເຈິ່ນ​ດຶກ​ເລືອງ

ພິທີໄວ້ອາໄລ ແລະ ປົງສົບທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດສົດຜ່ານຊ່ອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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