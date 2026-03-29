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ຂ່າວສານ

ວິ​ໄສ​ທັດ​ຮອດ​ຫຼັງ​ປີ 2065, ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ກາຍເປັນ​ນະ​ຄອນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ຮອດປີ 2035, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກາຍເປັນນະຄອນ “ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ - ຜາສຸກ” ໂດຍພື້ນຖານ, ເປັນສູນເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ນະວັດຕະກຳແຖວໜ້າພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
  ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຊຸດທີ XVIII, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: TTXVN)  

ຮອດປີ 2045, ເຕົ້າໂຮມພຸມປັນຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກ, ທຽບທັນກັບນະຄອນຫຼວງຂອງບັນດາປະເທດພັດທະນາ. ຮອດປີ 2065 ແລະ ຫຼັງປີ 2065, ກາຍເປັນນະຄອນທົ່ວໂລກ, ນອນໃນກຸ່ມບັນດານະຄອນຫຼວງສາກົນທີ່ມີຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມຜາສຸກສູງທີ່ສຸດ.

ນີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍລວມໃນແຜນຜັງສັງລວມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ວິໄສທັດ 100 ປີ, ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຊຸດທີ XVIII, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງມະຕິຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດຕໍ່ການພັດທະນາຂອງນະຄອນຫຼວງໃນໄລຍະໃໝ່.

ແຜນຜັງສັງລວມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ວິໄສທັດ 100 ປີ ກໍໄດ້ກຳນົດໂຄງປະກອບຕົວເມືອງຕາມພື້ນທີ່ພັດທະນາເປີດ, ວິໄສທັດ 100 ປີ (ພາຍຫຼັງປີ 2065), ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນນະຄອນທົ່ວໂລກ, ມະຫາຕົວເມືອງອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ນິເວດດີເດັ່ນໃນໂລກ.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລີມ​ດົ່ງ ປະ​ກາດ​​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ຕ້ານ​ການ​ຂຸ​ດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ (IUU)

ເລີມ​ດົ່ງ ປະ​ກາດ​​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ຕ້ານ​ການ​ຂຸ​ດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ (IUU)

ກົດລະບຽບປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະແໜງກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳແບບຜິດກົດໝາຍ (IUU) ໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເລີມດົງປະກາດໃຊ້ນັ້ນ ກຳນົດລວມມີ 5 ເນື້ອໃນ.
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