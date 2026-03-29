ຂ່າວສານ
ວິໄສທັດຮອດຫຼັງປີ 2065, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກາຍເປັນນະຄອນທົ່ວໂລກ
ຮອດປີ 2045, ເຕົ້າໂຮມພຸມປັນຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກ, ທຽບທັນກັບນະຄອນຫຼວງຂອງບັນດາປະເທດພັດທະນາ. ຮອດປີ 2065 ແລະ ຫຼັງປີ 2065, ກາຍເປັນນະຄອນທົ່ວໂລກ, ນອນໃນກຸ່ມບັນດານະຄອນຫຼວງສາກົນທີ່ມີຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມຜາສຸກສູງທີ່ສຸດ.
ນີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍລວມໃນແຜນຜັງສັງລວມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ວິໄສທັດ 100 ປີ, ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຊຸດທີ XVIII, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງມະຕິຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດຕໍ່ການພັດທະນາຂອງນະຄອນຫຼວງໃນໄລຍະໃໝ່.
ແຜນຜັງສັງລວມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ວິໄສທັດ 100 ປີ ກໍໄດ້ກຳນົດໂຄງປະກອບຕົວເມືອງຕາມພື້ນທີ່ພັດທະນາເປີດ, ວິໄສທັດ 100 ປີ (ພາຍຫຼັງປີ 2065), ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນນະຄອນທົ່ວໂລກ, ມະຫາຕົວເມືອງອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ນິເວດດີເດັ່ນໃນໂລກ.