ຂ່າວສານ
ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ພິຊິດຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ
ປັດຈຸບັນ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມລົງທຶນຢູ່ 79 ປະເທດ, ເຂດແຄວ້ນໃນໂລກ, ໃນນັ້ນໄດ້ສຸມໃສ່ 16 ຂະແໜງ, ຂົງເຂດ...
ບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້
ຂົງເຂດທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າບັນລຸໄດ້ຫຼາຍຜົນງານຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຕາມກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ມີວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນປະມານ 1.500 ແຫ່ງ ທີ່ມີລາຍຮັບຈາກຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 4% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະປີ 2022, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ມີບັນດາວິສາຫະກິດມີລາຍຮັບເປັນຕື້ USD. Viettel Global ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Viettel, ແມ່ນຕົວຢ່າງໜຶ່ງ. ໃນປີ 2023, ລາຍຮັບຈາກຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດຂອງ Viettel ບັນລຸລະດັບ 3,6 ຕື້ USD, ສຳເລັດ 105% ແຜນການຂອງປີ, ເຊິ່ງເປັນລະດັບສູງສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ. ປັດຈຸບັນ, Viettel Global ພວມບໍລິຫານບໍລິສັດໂທລະຄົມ 10 ແຫ່ງ ຢູ່ 10 ປະເທດ, ສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ຕະຫຼາດທີ່ມີປະຊາກອນ 270 ລ້ານຄົນ ດ້ວຍຈຳນວນລູກຄ້າເກືອບ 100 ລ້ານຄົນ. Viettel Global ຢືນອັນດັບທີ 1 ກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນກວມຢູ່ 6 ຕະຫຼາດ. ຜົນສຳເລັດໃນການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ນຳ Viettel ກາຍເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດ້ານໂທລະຄົມໜຶ່ງດຽວຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ Global 500 ຂອງ Brand Finance. ທ່ານ ຮ່າເຖເຢືອງ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Viettel Global ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ໃນຈຳນວນຕະຫຼາດ 10 ແຫ່ງ, Viettel ນຳໜ້າຢູ່ຕະຫຼາດ 6 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີ 4 ປະເທດຢູ່ ອາຊີ, 01 ປະເທດຢູ່ ອາຟະລິກາ, 01 ປະເທດຢູ່ທະວີບອາເມລິກາ. ລະດັບການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຕໍ່ປີ ແມ່ນ 20%, ໃນຂະນະທີ່ທົ່ວຂະແໜງໂທລະຄົມຂອງໂລກ ມີລະດັບການເຕີບໂຕພຽງແຕ່ 3 – 4%, ໝາຍຄວາມວ່າ ສູງກວ່າທົບ 5 ເທົ່າຂອງທົ່ວຂະແໜງ”.
ນອກຈາກດຳເນີນທຸລະກິດໃນຂົງເຂດໂທລະຄົມແລ້ວ, Viettel Global ກໍສຸມໃສ່ພັດທະນາກະເປົາເງິນເອເລັກໂຕນິກອີກດ້ວຍ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ອາຟະລິກາ ແລະ ທະວີບ ອາເມລິກາ.
ຢູ່ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ດ້ວຍມູນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າບັນລຸ 3 ຕື້ USD, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນນ້ຳນົມ ຫວຽດນາມ (Vinamilk) ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ໃຫຍ່ອັນດັບທີ 6 ໃນຂະແໜງນ້ຳນົມທົ່ວໂລກ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ, Vinamilk ຍັງຕັ້ງໜ້າຍາດແຍ່ງບັນດາກາລະໂອກາດເພື່ອເປີດກວ້າງການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດສາກົນ, ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນເຂົ້າບັນດາສາຂາປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການສົ່ງອອກ. ຜະລິດຕະພັນຂອງວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວມີໜ້າຢູ່ເກືອບ 60 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ, ລວມທັງບັນດາຕະຫຼາດເຄັ່ງຄັດດ້ານມາດຖານສູງ ແລະ ຄຸນນະພາບຄື: ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ... ໄລຍະ 2022 – 2026, Vinamilk ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາສາຂາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ Driftwood (ອາເມລິກາ), Lao-Jagro Development (ລາວ), Angkormilk (ກຳປູເຈຍ) ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດ Del Monte - Vinamilk (ຟີລິບປິນ).
ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ແມ່ນການຕັດສິນໃຈຮ່ວມມືກັບ 6 ກຸ່ມບໍລິສັດແຖວໜ້າໂລກໃນຂົງເຂດໂພສະນາການ (ເດືອນ ເມສາ 2023). ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ວິສາຫະກິດນ້ຳນົມ ຫວຽດນາມ ຕົກລົງຮ່ວມມືກັບຫຼາຍກຸ່ມບໍລິສັດໂພສະນາການໃນທົ່ວໂລກໃນພາບດຽວ. ທ່ານນາງ ມາຍກ່ຽວລຽນ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນນ້ຳນົມ ຫວຽດນາມ (Vinamilk), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຢາກມີຄຸນນະພາບບັນລຸມາດຖານສາກົນນັ້ນ, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງມີເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດອີກດ້ວຍ. ແລະ ໃນຄັ້ງນີ້, Vinamilk ພ້ອມກັບ 6 ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງໂລກ ຜະລິດອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບບັນລຸມາດຖານສາກົນທີ່ສູງກວ່າ ດ້ວຍລະດັບລາຄາທີ່ເໝາະສົມກວ່າ”.
ສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງ “ບືນຕົວອອກສູ່ທົ່ວໂລກ”
ນອກຈາກບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນເສັ້ນທາງ “ບືນຕົວອອກສູ່ທົ່ວໂລກ”, ຄື: Viettel, TH, FPT ຫຼື Vinamilk ແລ້ວ, ກໍ່ຍັງມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການແກ່ງແຍ້ງກັບຄູ່ແຂ່ງສາກົນ.
ຄວາມຈິງນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນກວ່າກ່ຽວກັບດ້ານພື້ນຖານນິຕິກຳ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ດີ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມສຳພັນ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ກັນ ເມື່ອເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ບໍລິເວນດຽວກັນ. ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍຕ້ອງຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າໃນການກວດກາຢັ້ງຢືນອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການບໍລິຫານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍົກສູງບົດບາດຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ທູດການຄ້າປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຖືນີ້ແມ່ນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ກັບປະເທດປະຈຳຖິ່ນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານກໍຕ້ອງສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍໃຫ້ມີຄວາມດູດດື່ມກວ່າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາວິສາຫະກິດເພີ່ມທະວີການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ກໍຄື ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບກະແສທຶນຮອນອີກດ້ວຍ.
ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ເລື່ອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ບໍລິຫານ, ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນຜົນງານການເຕີບໂຕ, ພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນພື້ນຖານເສດຖະກິດໂດຍພື້ນຖານອີກດ້ວຍ./.