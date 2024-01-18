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ຂ່າວສານ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ຊອກ​ຫາ​ແບບ​ວິ​ທີ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຄວາມ​ເຄ​ັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ແດງ

ສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ທະເລແດງ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍເຖິງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງຫຼາຍປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກ ສິນຄ້າຫຼັກແຫຼ່ງຫຼາຍປະເພດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງຕະຫຼາດ ການາດາ, ອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU).
ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນ ກາຍແມັບ - ທິຫວາຍ, ແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ (ພາບ: TTXVN)

ຕາມທ່ານເຈິ່ນແທັງຫາຍ, ຮອງຫົວໜ້າກົມນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ຕາມການສ່ອງແສງຂອງບັນດາສະມາຄົມຂະແໜງສິນຄ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າຂົນສົ່ງທາງທະເລຈາກ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ພາກພື້ນເອີຣົບ ກໍຄື ໄປຍັງຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງ ອາເມລິກາ ແມ່ນມີການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕູ້ຄອນເທນເນີສິນຄ້າ ຈາກ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ເອີຣົບ ເສຍຄ່າຂົນສົ່ງປະມານ 1.800 – 2.200 USD ແຕ່ ປັດຈຸບັນ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນກວ່າ 4.000 USD ແລ້ວ. ລະດັບລາຄາດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ ລາຄາສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເວລາການມອບ - ຮັບສິນຄ້າກໍຊ້າກວ່າ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດບາງປະເພດອີກດ້ວຍ.

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວມສົມທົບກັບກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຈາກນັ້ນຍົກອອກຄຳກ່າວເຕືອນໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຄັດເລືອກເອົາແບບວິທີມາແທນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແງ່​ຫວັງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ສຳ​ລັບ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ປີ 2024

ແງ່​ຫວັງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ສຳ​ລັບ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ປີ 2024

ວັນທີ 17 ມັງກອນ, The Outbox Company (Outbox) - ບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາການຕະຫຼາດ ແລະ ໄຈ້ແຍກຂໍ້ມູນແຂກທ່ອງທ່ຽວນຳໜ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກບົດລາຍງານໄຈ້ແຍກ “ສະພາບການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ 2024” ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄາດວ່າ ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ມາ ຫວຽດນາມ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2024.
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