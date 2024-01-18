ຂ່າວສານ
ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ຊອກຫາແບບວິທີຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ທະເລແດງ
ຕາມທ່ານເຈິ່ນແທັງຫາຍ, ຮອງຫົວໜ້າກົມນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ຕາມການສ່ອງແສງຂອງບັນດາສະມາຄົມຂະແໜງສິນຄ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າຂົນສົ່ງທາງທະເລຈາກ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ພາກພື້ນເອີຣົບ ກໍຄື ໄປຍັງຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງ ອາເມລິກາ ແມ່ນມີການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕູ້ຄອນເທນເນີສິນຄ້າ ຈາກ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ເອີຣົບ ເສຍຄ່າຂົນສົ່ງປະມານ 1.800 – 2.200 USD ແຕ່ ປັດຈຸບັນ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນກວ່າ 4.000 USD ແລ້ວ. ລະດັບລາຄາດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ ລາຄາສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເວລາການມອບ - ຮັບສິນຄ້າກໍຊ້າກວ່າ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດບາງປະເພດອີກດ້ວຍ.
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວມສົມທົບກັບກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຈາກນັ້ນຍົກອອກຄຳກ່າວເຕືອນໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຄັດເລືອກເອົາແບບວິທີມາແທນ.