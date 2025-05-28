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ຂ່າວສານ

ວິ​ວັດ​ການ 11 ປີ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຖາ​ນະ​ບົດ​ບາດ ຫວຽດ​ນາມ ບົນ​ແຜນ​ທີ່​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໂລກ

ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 11 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ (27/5/2014 – 27/5/2025). ວິວັດການ 11 ປີແຫ່ງວັນເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຖານະບົດບາດ ຫວຽດນາມ ບົນແຜນທີ່ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ໂລກ.
ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຟ້າມແມັ້ງແທັ້ງ ຫົວໜ້າກົມຮັກສາສນຕິພາບ ຫວຽດນາມ

ນັບແຕ່ປີ 2014, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສົ່ງບັນດານາຍທະຫານທຳອິດເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS ຢູ່ຊູດັງໃຕ້, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມໄດ້ຈັດສົ່ງນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ນາຍຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມທັງໝົດ 1083 ເທື່ອຄົນດ້ວຍສອງຮູບແບບກົມກອງ ແລະ ສ່ວນຕົວ. ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຟ້າມແມັ້ງແທັ້ງ ຫົວໜ້າກົມຮັກສາສນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາດກ້າວຂອງ ຫວຽດນາມປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບຄຸນນະທາດໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ. ດ້ວຍອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດເມື່ອ ສປຊ ເລືອກເອົາແມ່ນກົມກອງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ຂົງເຂດຊູດັງໃຕ້. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ຂອງ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກກອງທະຫານພັນທະມິດ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ. ພວກເຮົາຢັ້ງຢືນໄດ້ລັກສະນະເປັນມືອາຊີບ, ຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.

ຢູ່ບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານ, ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມ ການຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊ່ວຍອຳນາດການປົກຄອງປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຮັດຖະໜົນຫົນທາງ, ສ້າງ, ປັບປຸງຫ້ອງຮຽນ, ຈັດຕັ້ງການສິດສອນໃຫ້ແກ່ພວກນ້ອງນ້ອຍ, ຈັດຕັ້ງການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ແຈກຢາຍຢຸກຢາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ແນະນຳປະຊາຊົນເຮັດກະສິກຳເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່… ທ່ານ Alptekin Arlantas ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ Juba, ຊູດັງໃຕ້ ແບ່ງປັນວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນເປັນຢ່າງດີ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນຜູ້ຄົນທີ່ນຳມາເຊິ່ງພາລະກຳຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສະຫງົບສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແຫ່ງນີ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຄືແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າພວກເພື່ອນຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຮັກສາສັນຕິພາບໂລກ.

ບົນພື້ນຖານຂອງວິວັດການ 11 ປີແຫ່ງການເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ຕໍ່ໜ້າຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂອງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ການຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາບັນດາກຳລັງປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ຍົກສູງຖານະບົດບາດຂອງປະເທດບົນເວທີສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ແລະ ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ ອາ​ຊຽນ ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ ຊາວ​ໜຸ່ມ, ລັດ​ຖະ​ສ​ະ​ພາ ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ພາກ​ພື້ນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ແລະ ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ ອາ​ຊຽນ ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ ຊາວ​ໜຸ່ມ, ລັດ​ຖະ​ສ​ະ​ພາ ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ພາກ​ພື້ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ AIPA ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າໃນການສ້າງກອບນິຕິກຳ ແລະ ລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2045, ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດກ່ຽວກັບ “ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ” ແລະ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງປະຊາຊົນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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