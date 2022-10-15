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ຂ່າວສານ

ວິ​ທະ​ຍຸ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ Sputnik: “ຄ​ຳ​ໃຫ້​ຂ​ໍ​້ສັງ​ເກດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ມີ​ພື້ນຖານ”

ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ອາຊີ ໂດຍ IMF ປະກາດໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ລະດັບການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມໃນປີ 2022 ແມ່ນ 7%.
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Sputnik (ລັດເຊຍ) ຖືວ່າ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ບັນດາອົງການການເງິນ ແລະ ອົງການຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈແຖວໜ້າໂລກ ໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສັງເກດວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີພື້ນຖານ. ນັບແຕ່ທະນາຄານໂລກ (WB), ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF), ບັນດາອົງການຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຄື Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s (S&P) ຕະຫຼອດຮອດທະນາຄານ Overseas Bank (UOB) ຂອງ ສິງກະໂປ ຫຼື Standard Chartered ຂອງ ອັງກິດ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕີລາຄາທີ່ໜ້າປະເອີບໃຈກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂະນະທີ່ສະພາບການທົ່ວໂລກພວມມືດຄຶ້ມ. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ອາຊີ ໂດຍ IMF ປະກາດໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ລະດັບການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມໃນປີ 2022 ແມ່ນ 7%.  ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ໃນຂະນະທີ່ IMF ຖືວ່າ ມີເຖິງ 1/3 ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນໂລກຈະຖືກຊຸດໂຊມ, ລະດັບການເຕີບໂຕນີ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າແມ່ນຜົນສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.  ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ອົງການຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ Moody’s ຍັງໃຫ້ການຄາດຄະເນວ່າ ໃນປີ 2022 ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະເຕີບໂຕເຖິງ 8,5%. ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Sputnik ຖືວ່າ ເລື່ອງ  Moody’s ຍົກອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນລະດັບ Ba2 ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນ ການຕີລາຄາຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງນີ້ກ່ຽວກັບກຳລັງແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຮັບມືກັບການຜັນປ່ຽນຢ່າງສັບສົນຈາກພາຍອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ບານ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຫຍໍ້​ເວ​ລາລົງ​ໃນ​ການ​ກະ​ກ​ຽມ​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ໄລ​ຍະ 2021 – 2025

ລັດ​ຖະ​ບານ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຫຍໍ້​ເວ​ລາລົງ​ໃນ​ການ​ກະ​ກ​ຽມ​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ໄລ​ຍະ 2021 – 2025

ວັນທີ 13 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລວັນແທ່ງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການເສັ້ນທາງດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ໄລຍະ 2021 – 2025 (ໄລຍະ 2).
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