ຂ່າວສານ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Sputnik: “ຄຳໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຂອງບັນດາອົງການການເງິນສາກົນກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີພື້ນຖານ”
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Sputnik (ລັດເຊຍ) ຖືວ່າ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ບັນດາອົງການການເງິນ ແລະ ອົງການຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈແຖວໜ້າໂລກ ໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສັງເກດວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີພື້ນຖານ. ນັບແຕ່ທະນາຄານໂລກ (WB), ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF), ບັນດາອົງການຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຄື Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s (S&P) ຕະຫຼອດຮອດທະນາຄານ Overseas Bank (UOB) ຂອງ ສິງກະໂປ ຫຼື Standard Chartered ຂອງ ອັງກິດ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕີລາຄາທີ່ໜ້າປະເອີບໃຈກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂະນະທີ່ສະພາບການທົ່ວໂລກພວມມືດຄຶ້ມ. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ອາຊີ ໂດຍ IMF ປະກາດໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ລະດັບການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມໃນປີ 2022 ແມ່ນ 7%. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ໃນຂະນະທີ່ IMF ຖືວ່າ ມີເຖິງ 1/3 ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນໂລກຈະຖືກຊຸດໂຊມ, ລະດັບການເຕີບໂຕນີ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າແມ່ນຜົນສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ອົງການຈັດອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ Moody’s ຍັງໃຫ້ການຄາດຄະເນວ່າ ໃນປີ 2022 ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະເຕີບໂຕເຖິງ 8,5%. ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Sputnik ຖືວ່າ ເລື່ອງ Moody’s ຍົກອັນດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນລະດັບ Ba2 ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນ ການຕີລາຄາຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງນີ້ກ່ຽວກັບກຳລັງແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຮັບມືກັບການຜັນປ່ຽນຢ່າງສັບສົນຈາກພາຍອອກ.