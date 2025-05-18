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ຂ່າວສານ

ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແມ່​ນ​ພື້​ນ​ຖານ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຫວຽດ​ນາມ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ສວມບົດບາດ ບຸກທະລຸສຳຄັນແຖວໜ້າ, ກຳລັງໜູນຫຼັກເພື່ອສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ສ້າງຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ ແລະ ນຳຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ

ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນກຳລັງໜູນໃນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອສ້າງ ຫວຽດນາມທີ່ວັດທະນາຖາວອນອີກດ້ວຍ, ແມ່ນເຄື່ອງມືຍຸດທະສາດເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບໃນການອອກແຮງງານ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ຢູ່ເຫດການ “ວັນບຸນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ 18 ພຶດສະພາ” ປີ 2025.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ສວມບົດບາດ ບຸກທະລຸສຳຄັນແຖວໜ້າ, ກຳລັງໜູນຫຼັກເພື່ອສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ສ້າງຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ ແລະ ນຳຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງສະເໜີວ່າ:

ສືບຕໍ່ປະຕິບັດສຳເລັດລະບອບລະບຽບການເພື່ອສ້າງກອບນິຕິກຳທີ່ໂປ່ງໃສ, ເປີດເຜີຍ ເພື່ອນຳລະບອບລະບຽບການກາຍເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ກະຈາຍວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າທຸກດ້ານຂອງຊີວິດເສດຖະກິດສັງຄົມ. ໂດຍສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດຕາມທິດຮອບດ້ານເພື່ອນຳປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດກາຍເປັນສູນຂອງລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ. ຍູ້ແຮງການພົວພັນວິທະຍາສາດ, ເປັນເຈົ້າການໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ.     

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ, ເຈລະຈາກັບທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແພທອງທານ ຊິນະວັດແລະ ສອງທ່ານໄດ້ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງຄະນະລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ໄທ, ກໍ່ຄືເປັນປະທານຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ໄທ.
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