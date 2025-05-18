ຂ່າວສານ
ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອສ້າງຫວຽດນາມ ວັດທະນາຖາວອນ
ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນກຳລັງໜູນໃນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອສ້າງ ຫວຽດນາມທີ່ວັດທະນາຖາວອນອີກດ້ວຍ, ແມ່ນເຄື່ອງມືຍຸດທະສາດເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບໃນການອອກແຮງງານ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ຢູ່ເຫດການ “ວັນບຸນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ 18 ພຶດສະພາ” ປີ 2025.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ສວມບົດບາດ ບຸກທະລຸສຳຄັນແຖວໜ້າ, ກຳລັງໜູນຫຼັກເພື່ອສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ສ້າງຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ ແລະ ນຳຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງສະເໜີວ່າ:
ສືບຕໍ່ປະຕິບັດສຳເລັດລະບອບລະບຽບການເພື່ອສ້າງກອບນິຕິກຳທີ່ໂປ່ງໃສ, ເປີດເຜີຍ ເພື່ອນຳລະບອບລະບຽບການກາຍເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ກະຈາຍວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າທຸກດ້ານຂອງຊີວິດເສດຖະກິດສັງຄົມ. ໂດຍສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດຕາມທິດຮອບດ້ານເພື່ອນຳປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດກາຍເປັນສູນຂອງລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ. ຍູ້ແຮງການພົວພັນວິທະຍາສາດ, ເປັນເຈົ້າການໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ.