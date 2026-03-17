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ຂ່າວສານ

ວິ​ທະ​ຍາ​ຄານ​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ທະ​ຫານ ຕ້ອງ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ນຳ​ພາ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ນິກ​ການ​ທະ​ຫານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ວິທະຍາຄານເຕັກນິກການທະຫານສຸມໃສ່ປະຕິບັດ 5 ທິດທາງສຳຄັນທີ່ໄດ້ກຳນົດ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກຳແໜ້ນທັດສະນະ, ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ; ບັນດາທິດທາງຍຸດທະສາດໃນການສ້າງກອງທັບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມວິທະຍາຄານເຕັກນິກການທະຫານ (ພາບ: VOV)

ວິທະຍາຄານເຕັກນິກການທະຫານ ຕ້ອງສວມບົດບາດນຳພາໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກການທະຫານ. ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບວິທະຍາຄານເຕັກນິກການທະຫານໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ວິທະຍາຄານເຕັກນິກການທະຫານສຸມໃສ່ປະຕິບັດ 5ທິດທາງສຳຄັນທີ່ໄດ້ກຳນົດ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກຳແໜ້ນທັດສະນະ, ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ; ບັນດາທິດທາງຍຸດທະສາດໃນການສ້າງກອງທັບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

 “ຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ເນື້ອໃນ, ລາຍການກໍ່ສ້າງຕາມທິດທັນສະໄໝ, ແທດຈິງ ແລະ  ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແຮງ, ຕິດພັນກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ, ຖື “ສຳມະນາກອນ, ນັກສຶກສາເປັນໃຈກາງ, ໂຮງຮຽນເປັນພື້ນຖານ, ຄູອາຈານເປັນກຳລັງໜູນ”. ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີກັບບັນດາອົງການ, ກົມກອງ, ຄູ່ຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຊື່ສຽງຮຽງນາມຂອງໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ເລກຸຍດົນ ໃນການຮ່ວມມືສາກົນ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອ​ກາງ: ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄືນ​ທັດ​ສະ​ນະ​ການ​ສູ້​ຮົບ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ໂດຍ​ໄວ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອ​ກາງ: ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄືນ​ທັດ​ສະ​ນະ​ການ​ສູ້​ຮົບ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ໂດຍ​ໄວ

ວັນທີ 16 ມີນາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານ Donadl Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຖືວ່າ ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ກັບ ອີຣານ ຍາກທີ່ຈະສິ້ນສຸດໃນອາທິດນີ້, ແຕ່ຍັງຄົງຢັ້ງຢືນຄືນທັດສະນະທີ່ວ່າ ສົງຄາມຈະສິ້ນສຸດໂດຍໄວ.
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