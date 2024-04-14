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ຂ່າວສານ

ວິ​ກິດ​ການ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ຢູ່​ ຊຸ​ດັງ​ ອາດ​ຈະ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ກ່​ວາ

ການປະທະກັນອາດຈະພາໄປເຖິງເກີດກະແສຟອງຊາວອົບພະຍົບ, ການແຜ່ຂະຫຍາຍໂລກລະບາດ ແລະ ສະພາບຂາດການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ.
(ພາບ: AFP/ TTXVN)

ວັນທີ 12 ເມສາ, ສປຊ ໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ ວິກິດການມະນຸດສະທຳ ຍ້ອນການປະທະກັນຢູ່ ຊູດັງ ອາດຈະຮ້າຍແຮງກ່ວາອີກ ໃນຊຸມເດືອນຈະມາເຖິງ ເຮັດໃຫ້ບາງເຂດຢູ່ປະເທດ ອາຟຼິກການີ້ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບໄພອຶດຫິວ.

ຖະແຫຼງການຂອງບັນດາອົງການ ສປຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບສຸກເສີນຢູ່ ຊູດັງ ອາດຈະແຜ່ລະບາດໄປຍັງບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຖ້າຫາກວ່າ ການປະທະກັນຍັງເກີດຂຶ້ນ. ໃນບົດກ່າວປາໄສຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ ເຊີແນວ ປະເທດ ສະວິດ, ທ່ານ Christian Lindmeier ໂຄສົກອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຖ້າການປະທະກັນບໍ່ຢຸດຕິລົງ ແລະ ການສຳຜັດກັບເຄື່ອງອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳ ສືບຕໍ່ຖືກກີດຂວາງ, ວິກິດການຢູ່ ຊູດັງ ອາດຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ທົ່ວພາກພື້ນ. ການປະທະກັນອາດຈະພາໄປເຖິງເກີດກະແສຟອງຊາວອົບພະຍົບ, ການແຜ່ຂະຫຍາຍໂລກລະບາດ ແລະ ສະພາບຂາດການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ຊຸມວັນນີ້, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນການເດີນທາງກັບເມືອຢາມດິນແດນແຫ່ງປະຫວັດສາດໃນໂອກາດນີ້, ຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນສະຖານທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.
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