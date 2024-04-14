ຂ່າວສານ
ວິກິດການມະນຸດສະທຳຢູ່ ຊຸດັງ ອາດຈະຮ້າຍແຮງກ່ວາ
ວັນທີ 12 ເມສາ, ສປຊ ໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ ວິກິດການມະນຸດສະທຳ ຍ້ອນການປະທະກັນຢູ່ ຊູດັງ ອາດຈະຮ້າຍແຮງກ່ວາອີກ ໃນຊຸມເດືອນຈະມາເຖິງ ເຮັດໃຫ້ບາງເຂດຢູ່ປະເທດ ອາຟຼິກການີ້ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບໄພອຶດຫິວ.
ຖະແຫຼງການຂອງບັນດາອົງການ ສປຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບສຸກເສີນຢູ່ ຊູດັງ ອາດຈະແຜ່ລະບາດໄປຍັງບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຖ້າຫາກວ່າ ການປະທະກັນຍັງເກີດຂຶ້ນ. ໃນບົດກ່າວປາໄສຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ ເຊີແນວ ປະເທດ ສະວິດ, ທ່ານ Christian Lindmeier ໂຄສົກອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຖ້າການປະທະກັນບໍ່ຢຸດຕິລົງ ແລະ ການສຳຜັດກັບເຄື່ອງອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳ ສືບຕໍ່ຖືກກີດຂວາງ, ວິກິດການຢູ່ ຊູດັງ ອາດຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ທົ່ວພາກພື້ນ. ການປະທະກັນອາດຈະພາໄປເຖິງເກີດກະແສຟອງຊາວອົບພະຍົບ, ການແຜ່ຂະຫຍາຍໂລກລະບາດ ແລະ ສະພາບຂາດການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ.