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ຂ່າວສານ

ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດສິນໃນນ້ຳ ອາເມລິກາ ເໜືອ 2023

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວັງວ່າ ສະຫະສະມາຄົມປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ...
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ - ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ຢ້ຽມຢາມຮ້ານວາງສະແດງຂອງ ຫວຽດນາມ (ພາບ:Quang Huy/TTXVN)  

ວັນທີ 12 ມີນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ - ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂງານຕະຫຼາດນັດສິນໃນນ້ຳ ອາເມລິກາ ເໜືອ 2023 ຢູ່ສູນວາງສະແດງນະຄອນ Boston (ປະເທດ ອາເມລິກາ) ແລະ ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນວິສາຫະກິດສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວັງວ່າ ສະຫະສະມາຄົມປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ເພື່ອປະຕິບັດບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມອັດຕາສ່ວນກວມຢູ່ຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ໃນປີ 2022, ວົງເງິນສິນໃນນ້ຳສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 11 ຕື້ USD, ເພີ່ມ 23% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2021. ອາເມລິກາ ແມ່ນຕະຫຼາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ດ້ວຍ ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກບັນລຸ 20%

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນ ກາເຟ ບວນມາທວດ: ອັດງານແຂ່ງຂັນຜະລິດຜະລິດຕະພັນສິລະປະກຳ

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ໃນເວລາ 3 ວັນ, ບັນດານັກສິລະປະການໄດ້ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນດ້ວຍບັນດາຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ການດຳເນີນຊີວິດຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າ ໄຕງວຽນ, ບັນຫາປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ປົກປັກຮັກສາສັດຫາຍາກ...
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