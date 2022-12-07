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ຂ່າວສານ

ວິສາຫະກິດ ສ ເກົາຫຼີ ຢັ້ງຢືນ ສືບຕໍ່ລົງທຶນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ

ບັນດາວິສາຫະກິດ ສ ເກົາຫຼີ ຕີລາຄາສູງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ ບັນດາທ່າແຮງແກ່ງແຍ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ; ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ບັນດາມາດຕະການຂ້ຽວຂາດ, ມີປະສິດທິຜົນຂອງ ຫວຽດນາມ...
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ ສ ເກົາຫຼີ  

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ ສ ເກົາຫຼີ ໃນຂົງເຂດການເງິນ - ທະນາຄານ. ນະທີ່ນີ້, ບັນດາວິສາຫະກິດ  ສ ເກົາຫຼີ ຕີລາຄາສູງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ ບັນດາທ່າແຮງແກ່ງແຍ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ; ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ບັນດາມາດຕະການຂ້ຽວຂາດ, ມີປະສິດທິຜົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການບໍລິຫານເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຮັບມືກັບບັນດາເຫດການຜິດປົກກະຕິ; ຢັ້ງຢືນສືບຕໍ່ເປີດກ້ວາງການລົງທຶນ, ລົງທຶນຄືນໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສ່ວນທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖື ສ ເກົາຫຼີ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສຳຄັນ ແລະ ຍາວນານ; ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບ ສ ເກົາຫຼີ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ດ້ວຍເສົາຄ້ຳ ແລະ ກຳລັງໜູນສຳຄັນແມ່ນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເປັນສຳຄັນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດ ສ ເກົາຫຼີ ລົງທຶນ ເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຄື: ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.

ແລະ ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມບິ່ງມິງ ມີການພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Choo Kyung -ho, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ການເງິນ ສ ເກົາຫຼີ. ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງທ່ານ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໄປ ມາ ຫາສູ່ກັນ, ເຂົ້າ - ອອກເມືອງ ແລະ ຢູ່ອາໄສຂອງພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຕາມການຕີລາຄາຂອງ Paris Equity Check ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 06 ທັນວາ, ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດຮັ່ງມີ ແລະ ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ປ່ອຍອາຍພິດຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກລື່ນກາຍລະດັບຈຳກັດເພີ່ມ 1,5 ອົງສາ C.
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