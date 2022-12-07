ຂ່າວສານ
ວິສາຫະກິດ ສ ເກົາຫຼີ ຢັ້ງຢືນ ສືບຕໍ່ລົງທຶນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ ສ ເກົາຫຼີ ໃນຂົງເຂດການເງິນ - ທະນາຄານ. ນະທີ່ນີ້, ບັນດາວິສາຫະກິດ ສ ເກົາຫຼີ ຕີລາຄາສູງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ ບັນດາທ່າແຮງແກ່ງແຍ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ; ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ບັນດາມາດຕະການຂ້ຽວຂາດ, ມີປະສິດທິຜົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການບໍລິຫານເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຮັບມືກັບບັນດາເຫດການຜິດປົກກະຕິ; ຢັ້ງຢືນສືບຕໍ່ເປີດກ້ວາງການລົງທຶນ, ລົງທຶນຄືນໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສ່ວນທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖື ສ ເກົາຫຼີ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສຳຄັນ ແລະ ຍາວນານ; ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບ ສ ເກົາຫຼີ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ດ້ວຍເສົາຄ້ຳ ແລະ ກຳລັງໜູນສຳຄັນແມ່ນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເປັນສຳຄັນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດ ສ ເກົາຫຼີ ລົງທຶນ ເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຄື: ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.
ແລະ ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມບິ່ງມິງ ມີການພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Choo Kyung -ho, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ການເງິນ ສ ເກົາຫຼີ. ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງທ່ານ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໄປ ມາ ຫາສູ່ກັນ, ເຂົ້າ - ອອກເມືອງ ແລະ ຢູ່ອາໄສຂອງພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.