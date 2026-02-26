ຂ່າວສານ
ວິສາຫະກິດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພີ່ມຄວາມໄວໃນການຜະລິດໃນຊຸມມື້ຕົ້ນປີທັນທີ
ຈຸດພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ດ້ວຍວິສາຫະກິດກວ່າ 250 ແຫ່ງ, ວາງເປົ້າໝາຍບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕແຕ່ 10% - 15% ໃນປີ 2026. ປະຈຸບັນ, ບັນດາວິສາຫະກິດຍັງຮັກສາໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກບັນດາຕະຫຼາດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄື: ອາເມລິກາ, ເອີລົບ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເປີດກວ້າງອອກສູ່ຕະຫຼາດໃໝ່, ຄື: ອົດສະຕາລີ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຕາເວັນອອກກາງ.
ທ່ານ ຟ້າມຊວັນຮົ່ງ, ປະທານສະມາຄົມຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ຖັກແສ່ວ, ຖັກສານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ປະຈຸບັນ, ໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າກໍ່ຕ່າງກັບກ່ອນນີ້, ການອອກແບບຕ້ອງປະດິດຄິດສ້າງກວ່າ. ໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍແບບ, ວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອແນໃສ່ດຶງດູດລູກຄ້າ”.