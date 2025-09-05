ຂ່າວສານ
ວາລະປະຊຸມລັດຖະບານຫົວເລື່ອງສະເພາະການສ້າງກົດໝາຍເດືອນ ສິງຫາ 2025
ໂດຍເປັນປະທານວາລະປະຊຸມລັດຖະບານຫົວເລື່ອງສະເພາະການສ້າງກົດໝາຍເດືອນ ສິງຫາ 2025 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ວຽກງານສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບແມ່ນໜຶ່ງໃນ 3 ຂອດບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ຕ້ອງມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ ໃນການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີເຮັດຕາມທິດຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການບໍລິຫານ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຕິດຂັດ, ຈຸດອຸດຕັນດ້ານນິຕິກຳໃນທັນທີ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕໃນປີ 2025 ແລະ ຊຸມປີຈະມາເຖິງ, ປະຕິບັດ 2 ເປົ້າໝາຍ 100 ປີທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີໄຊ.
ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15 ຈະມາເຖິງນີ້, ຄາດວ່າ ລັດຖະບານຈະຍື່ນສະເໜີບົດລາຍງານ, ສຳເນົາ, ເອກະສານປະມານ 112 ສະບັບ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນນັ້ນມີຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິ 47 ສະບັບ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ:
“ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນດ້ານກົດໝາຍ, ທັງສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໂປ່ງໄດ້ ແຕ່ຍັງຕ້ອງຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ; ສ້າງຄວາມປະສົມກົມກຽວລະຫວ່າງລັດ, ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ກັບບັນດາປະເທດອື່ນ. ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາໃຫ້ບັນດາສະຫາຍຈົ່ງສະຫງວນເວລາ, ພູມປັນຍາ, ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນຂອງກົດໝາຍ, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນປະຈຸບັນ”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການຮຽບຮຽງ ສືບຕໍ່ເອົາຄຳເຫັນປະກອບຂອງປະຊາຊົນ, ທາບທາມຄວາມເຫັນຂອງນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ບົດຮຽນສາກົນ ເພື່ອສ້າງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆໃຫ້ສຳເລັດ, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບ.