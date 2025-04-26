ຂ່າວສານ
ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 44 ຄະນະປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ
ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 44 ຄະນະປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ເມສາ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ, ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມູນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຕາມຮູບແບບພາກລັດ - ເອກະຊົນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີອາກອນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນພາກລັດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ຊັບສິນພາກລັດ (ໂຄງການ 1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ 7 ກົດໝາຍ).
ທ່ານເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເລກວາງຕຸງ, ຖືວ່າ:
“ພວກເຮົາຍົກອອກຫຼາຍເນື້ອໃນໃໝ່ ແລະ ຕ້ອງມີການກວດກາຢ່າງລະອຽດທີ່ສຸດ, ເມື່ອພວກເຮົາຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດຕ້ອງມີລັກສະນະເປັນໄປໄດ້ສູງ, ສະເໜີບັນດານະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນຳເຂົ້າກົດໝາຍກໍ່ຕ້ອງມີການຕີລາຄາ. ສຳລັບບັນດາເນື້ອໃນໃໝ່, ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຕາມຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ຕ້ອງຕີລາຄາຢ່າງອະອຽດລະອໍກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງນະໂຍບາຍຕໍ່ບັນດາເປົ້າໝາຍຖືກຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງຂອງນະໂຍບາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນໄປໄດ້, ບັນດາພື້ນຖານກົດໝາຍມີລັກສະນະສະຖຽນລະພາບ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາປຶກສາຫາລືປະກາດໃຊ້ບັນດາຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວ”.
ໃນວາລະປະຊຸມຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການບໍ່ເກັບຄ່າຮຽນຂັ້ນອະນຸບານ, ຊັ້ນສາມັນພາກລັດ ແຕ່ສົກຮຽນ 2025 – 2026; ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງບັນດາຂະແໜງການ, ອາຊີບມີວິຊາສະເພາະໃນຂົງເຂດສິລະປະ…