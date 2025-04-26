Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 44 ຄະນະປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ, ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມູນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຕາມຮູບແບບພາກລັດ - ເອກະຊົນ
ທ່ານເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເລກວາງຕຸງ (ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 44 ຄະນະປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ເມສາ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ, ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມູນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຕາມຮູບແບບພາກລັດ - ເອກະຊົນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີອາກອນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນພາກລັດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ຊັບສິນພາກລັດ (ໂຄງການ 1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ 7 ກົດໝາຍ).

ທ່ານເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເລກວາງຕຸງ, ຖືວ່າ:

“ພວກເຮົາຍົກອອກຫຼາຍເນື້ອໃນໃໝ່ ແລະ ຕ້ອງມີການກວດກາຢ່າງລະອຽດທີ່ສຸດ, ເມື່ອພວກເຮົາຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດຕ້ອງມີລັກສະນະເປັນໄປໄດ້ສູງ, ສະເໜີບັນດານະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນຳເຂົ້າກົດໝາຍກໍ່ຕ້ອງມີການຕີລາຄາ. ສຳລັບບັນດາເນື້ອໃນໃໝ່, ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຕາມຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ຕ້ອງຕີລາຄາຢ່າງອະອຽດລະອໍກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງນະໂຍບາຍຕໍ່ບັນດາເປົ້າໝາຍຖືກຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງຂອງນະໂຍບາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນໄປໄດ້, ບັນດາພື້ນຖານກົດໝາຍມີລັກສະນະສະຖຽນລະພາບ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາປຶກສາຫາລືປະກາດໃຊ້ບັນດາຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວ”.

ໃນວາລະປະຊຸມຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການບໍ່ເກັບຄ່າຮຽນຂັ້ນອະນຸບານ, ຊັ້ນສາມັນພາກລັດ ແຕ່ສົກຮຽນ 2025 – 2026; ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງບັນດາຂະແໜງການ, ອາຊີບມີວິຊາສະເພາະໃນຂົງເຂດສິລະປະ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ກາຍ​ເປັນ​ເສົ້າ​ຄ້ຳ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ນຳ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ກາຍ​ເປັນ​ເສົ້າ​ຄ້ຳ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ເມສາ, ຢູ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ ທີ່ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top