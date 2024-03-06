ຂ່າວສານ
ວາງແຜນຜັງແຂວງ ຫວິງຟຸກ ແລະ ຖ໊າຍບິ່ງ ກາຍເປັນບັນດາສູນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳລະດັບເຂດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ມີນາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຫວິງຟຸກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງແຂວງ ຫວິງຟຸກ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຖືວ່າ ການວາງແຜນຜັງແຂວງ ຫວິງຟຸກ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຈິນຕະນາການບຸກທະລຸ, ວິໄສທັດຍາວນານ; ຫວິງຟຸກ ຈະສວມບົດບາດເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົ້ວພັດທະນາ, ເປັນແກ່ນສານຊຸກຍູ້ການພັດທະນາພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ, ເປັນໜຶ່ງໃນ 3 ຂົ້ວເຕີບໂຕຂອງເຂດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.
ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນ ຖ໋າຍບິ່ງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວາງແຜນຜັງແຂວງ ຖ໋າຍບິ່ງ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ. ເປົ້າໝາຍຂອງການວາງແຜນຜັງນຳແຂວງ ຖ໋າຍບິ່ງ ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຮອບດ້ານ ແລະ ຍືນຍົງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ກາຍເປັນທ້ອງຖິ່ນນອນໃນກຸ່ມພັດທະນາດີ ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ.