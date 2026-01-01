Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ວັ​ດ​ເຮືອງ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 4 ລະ​ດູ

ກຳນົດທິດຂອງເຮືອງເຊີນແມ່ນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເຂດຊຸມຊົນຕິດພັນກັບສິນພິເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ເສັ້ນທາງນ້ຳທີ່ສວຍງາມແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ ເຮືອງເຊີນ (ພາບ: VOV)

ຕາແສງເຮືອງເຊີນ (ຮ່າໂນ້ຍ) ແມ່ນສະຖານທີ່ມີວັນບຸນວັດເຮືອງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນທົ່ວປະເທດ, ພວມຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການກຳນົດຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ໃນແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວນະຄອນຫຼວງ, ມຸ່ງໄປເຖິງການກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 4 ລະດູບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຍາມປີດງານບຸນໃນປັດຈຸບັນ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານເຈິ່ນດຶກຫາຍ, ເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນຕາແສງ ເຮືອງເຊີນ, ຢູ່ກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດກາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວວັດເຮືອງປີ 2026 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຫວ່າງແລ້ວນີ້ຢູ່ ຕາແສງເຮືອງເຊີນ. ລາຍການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະແນກການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະໂມສອນການທ່ອງທ່ຽວ UNESCO ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວພ້ອມກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ບັນດາຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມຖືວ່າ ເຮືອງເຊີນຄວນຂຸດຄົ້ນທິວທັດທຳມະຊາດຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມຫົວຂໍ້. ລະອຽດແມ່ນ, ລະດູໃບບານໃໝ່ ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວວັນບຸນ; ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນເມື່ອດອກບົວບານສະພັ່ງ ອາດສາມາດຍູ້ແຮງການທ່ອງທ່ຽວລົງຕົວຈິງ ແລະ ຖ່າຍຮູບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງສ້າງເລື່ອງລາວສະເພາະ, ສ້າງການລົງຕົວຈິງທີ່ມີລວງເລິກ ແລະ ບັນດາການບໍລິການໄປນຳ.

ກຳນົດທິດຂອງເຮືອງເຊີນແມ່ນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເຂດຊຸມຊົນຕິດພັນກັບສິນພິເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ຖ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢ່າງຄົບຊຸດ, ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸຊ່ວຍເຮືອງເຊີນກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 4 ລະດູ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ້ອງ​ຖື​ຢູ່​ລ​ະ​ດັບ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 100 ລ້ານ​ຄົນ

ເພື່ອຫັນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 10%ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ອີງຕາມບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕແບບເກົ່າທີ່ພວມຄ່ອຍໆຮອດລະດັບກຳນົດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງ ຂຸດຄົ້ນປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃຫຍ່ຢ່າງສຸດຂີດອີກດ້ວຍ
