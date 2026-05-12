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ຂ່າວສານ

ວັນ​ເຮັດ​ວຽກ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມຄັ້ງ​ທີ XI ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ: ເຕົ້າ​ໂຮມ​ພູມ​ປັນ​ຍາ​ຂອງ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ວາ​ລະ​ກະ​ກຽມ​ດ້ວຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ແທນ​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທຸກ​ຊັ້ນ​ວັນ​ນະ, ບັນ​ດາ​ຊົນ​ເຜົ່າ, ສາ​ສະ​ໜາ ໃນ​ນັ້ນ​ມີ ຜູ້​ແທນ18 ຄົນ ​ແມ່ນ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.
  ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ XI, ອາຍຸການ 2026 – 2031 ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຫໍ​ປະ​ຊຸມ​ແຫ່ງ​ຊາດ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 11 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຄັ້ງ​ທີ XI, ອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2031 ໄດ້​ດຳ​ເນີ​ນ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ບັນ​ຍາ​ຍາດ​ຢ່າງ​ສົມ​ກຽດ ແລະ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົບ​ໃຈ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ.

ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ, ຢູ່​ຫ​ໍ​ປະ​ຊຸມ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ວາ​ລະ​ກະ​ກຽມ​ດ້ວຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ແທນ​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທຸກ​ຊັ້ນ​ວັນ​ນະ, ບັນ​ດາ​ຊົນ​ເຜົ່າ, ສາ​ສະ​ໜາ ໃນ​ນັ້ນ​ມີ ຜູ້​ແທນ18 ຄົນ ​ແມ່ນ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ. ນະ​ທີ່​ນີ້, ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນ​ະ​ປະ​ທານ ແລະ ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາ​ນຸ​ການ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່. ສິ່ງ​ທີ່​ເປ​ັນ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ນັ້ນ​ແມ່ນ ໃນ​ວັນ​ເຮັດ​ວຽກ​ທຳ​ອິດ, ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟື້ນ​ຢູ່ 5 ສູນ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃນ​ອາ​ຍຸ​ການ​ໃຫຍ່. ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້​ລຸ​ລ່ວງ ແມ່ນ “ຍົກ​ສູງ​ບົດ​ບາດຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ, ມູນ​ເຊື້ອ​ຮັກ​ຊາດ, ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ, ສ້າງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃຫ້​ຮັ່ງ​ມີ​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ຈະ​ເລີນ​ສີ​ວິ​ໄລ, ຜາ​ສຸກ” ບັນ​ດາ​ສູນ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປ​າ​ໄຕ, ເຕົ້າ​ໂຮມ​ພູມ​ປັນ​ຍາ​ຂອງ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ.

ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ, ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ວັນ​ເຮັດ​ວຽກ​ທຳ​ອິດ​ໄດ້​ສ້າງ​ປະ​ຖົມ​ປັດ​ໄຈ​ສຳ​ຄັນ​ໃຫ້​ແກ່​ວາ​ລະ​ໄຂ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 12 ພຶດ​ສະ​ພາ. ດ້ວຍ​ການ​ກະ​ກຽມ​ຢ່າງ​ລອບ​ຄອບ​ຖີ່​ຖ້ວນ ແລະ ຈິດ​ໃຈ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XI ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ​ຄັ້ງ​ທີ XI: ແນວ​ໂຮມ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ແຮງ​ເພື່ອ​ໃກ້​​ກັບຊິດ​ປະ​ຊາ​ຊົນກວ່າ​ເກົ່າ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ​ຄັ້ງ​ທີ XI: ແນວ​ໂຮມ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ແຮງ​ເພື່ອ​ໃກ້​​ກັບຊິດ​ປະ​ຊາ​ຊົນກວ່າ​ເກົ່າ

ມີ​ຜູ້​ແທນຫຼາຍ​ທ່ານ​ຖືກວ່າ ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ໄໝ​ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ສ້າງ ແນວ​ໂຮມ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ໝູນ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ກວ່າ, ທັນ​ການກວ່າ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ກວ່າ.
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