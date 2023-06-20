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ຂ່າວສານ

ວັນ​ບຸນ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແຂວງ ບິ່ງ​ດິ້ງ​ ປີ 2023

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ກຸຍເງິນ (ແຂວງບິ່ງດິ້ງ), ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂວັນບຸນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດນະວັດຕະກຳ ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ຄັ້ງທີ IV.
  ພິທີໄຂວັນບຸນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດນະວັດຕະກຳ ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ຄັ້ງທີ IV (ພາບ: baobinhdinh.vn)  

ໃນວັນບຸນປີນີ້, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ແນະນຳ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ພ້ອມກັບຫຼາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງ; ແລກປ່ຽນປະສົບການ, ເຊື່ອມຕໍ່ນັກລົງທຶນ, ລູກຄ້າ ເພື່ອຊອກຫາຕະຫຼາດພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ. ໃນວັນບຸນນີ້, ຍັງຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ຂຸດຄົ້ນກຳລັງບົ່ມຊ້ອນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດພາກກາງ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ໄດ້ລົງນາມໃນລາຍການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະບົບນິເວດເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ກັບ ສູນຊ່ວຍເຫຼືອການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດແບບມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນກໍ່ສ້າງການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ແມ່ນ້ຳ ຮ່ານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຈລະຈາລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ - ຈີນ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

ການເຈລະຈາລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ - ຈີນ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງທ່ານ ລ້ວນແຕ່ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດມະຫາອຳນາດ
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