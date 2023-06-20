ຂ່າວສານ
ວັນບຸນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດນະວັດຕະກຳ ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ປີ 2023
ໃນວັນບຸນປີນີ້, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ແນະນຳ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ພ້ອມກັບຫຼາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງ; ແລກປ່ຽນປະສົບການ, ເຊື່ອມຕໍ່ນັກລົງທຶນ, ລູກຄ້າ ເພື່ອຊອກຫາຕະຫຼາດພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ. ໃນວັນບຸນນີ້, ຍັງຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ຂຸດຄົ້ນກຳລັງບົ່ມຊ້ອນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດພາກກາງ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ໄດ້ລົງນາມໃນລາຍການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະບົບນິເວດເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ກັບ ສູນຊ່ວຍເຫຼືອການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດແບບມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນກໍ່ສ້າງການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ແມ່ນ້ຳ ຮ່ານ.