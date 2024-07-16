ຂ່າວສານ
ວັນບຸນວັດນະທະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວນິງທ້ວນຢູ່ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນ
ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຮ່າວັນຊຽວ, ຮອງຫົວໜ້າກົມທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ວັນບຸນວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ນິງທ້ວນ ປີນີ້ ຖືກເລືອກເອົາເພື່ອຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນດ່ານັ້ງ ເພື່ອສ້າງລະບົບມູນຄ່າທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບກ່ວາ, ດຶງດູດໃຈກ່ວາ, ເພີ່ມເຕີມເຊິ່ງກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງ ດ່ານັ້ງ ກັບນິງທ້ວນ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນແຄມທະເລເຂດຕອນໃຕ້ພາກກາງ. ທ່ານຮ່າວັນຊຽວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ນັກລົງທຶນ, ບໍລິສັດການບິນ, ບໍລິສັດກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິສັດໃຫຍ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມ, ຮ່ວມສຳພັນຮ່ວມມືພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມຕໍ່ນິງທ້ວນກັບບັນດາສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດຜ່ານດ່ານັ້ງ ເຊິ່ງແມ່ນສູນເຊື່ອມຕໍ່ຂອງພາກກາງ.