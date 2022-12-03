ຂ່າວສານ
ວັນບຸນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວບັນດາເຜົ່າເຂດໄຕບັກ ຄັ້ງທີ 15ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢ່າງຟົດຟື້ນມ່ວນຊືນ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ທັນຍາ, ຢູ່ແຂວງຝຸເທາະ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂວັນບຸນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວບັນດາເຜົ່າເຂດ ໄຕບັກ ຄັ້ງທີ 15 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສີສັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າເຂດໄຕບັກ”.
ວັນບຸນໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 1 – 4 ທັນວາ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະການ, ສິລະປິນ, ນັກສະແດງ, ນັກກິລາ ພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນເຂດ. ທ່ານ ຫງວຽນດັງຖຸຍ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຝຸເທາະໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ວັນບຸນເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງບັນດາເຜົ່າເຂດໄຕບັກ ໃນພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະພາບ, ມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີຂອງ ວົງຄະນະຍາດ 54 ຊົນເຜົ່າ ຫວຽດນາມ, ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ ບັນດາຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງບັນດາເຜົ່າເຂດໄຕບັກ ໄປຍັງເພື່ອນມິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ຜ່ານນັ້ນ, ປຸກລຸກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດໄປຍັງເຂດໄຕບັກ, ຂຸດຄົ້ນການພັດທະນາຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດສັງຄົມ.