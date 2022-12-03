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ຂ່າວສານ

ວັນ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ກິ​ລາ ແລະ ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​​ບັນ​ດາ​​ເຜົ່າ​ເຂດ​ໄຕ​ບັກ ຄັ້ງ​ທີ 15ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຢ່າງຟົດ​ຟື້ນ​ມ່ວນ​ຊືນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ທັນຍາ, ຢູ່ແຂວງຝຸເທາະ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂວັນບຸນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວບັນດາເຜົ່າເຂດ ໄຕບັກ ຄັ້ງທີ 15 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສີສັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າເຂດໄຕບັກ”.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ທັນຍາ, ຢູ່ແຂວງຝຸເທາະ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂວັນບຸນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວບັນດາເຜົ່າເຂດ ໄຕບັກ ຄັ້ງທີ 15 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສີສັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າເຂດໄຕບັກ”. 

  ພາບປະກອບ: phutho.gov.vn  

ວັນບຸນໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 1 – 4 ທັນວາ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະການ, ສິລະປິນ, ນັກສະແດງ, ນັກກິລາ ພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນເຂດ. ທ່ານ ຫງວຽນດັງຖຸຍ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຝຸເທາະໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ວັນບຸນເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງບັນດາເຜົ່າເຂດໄຕບັກ ໃນພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະພາບ, ມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີຂອງ ວົງຄະນະຍາດ 54 ຊົນເຜົ່າ ຫວຽດນາມ, ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ ບັນດາຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງບັນດາເຜົ່າເຂດໄຕບັກ ໄປຍັງເພື່ອນມິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ຜ່ານນັ້ນ, ປຸກລຸກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດໄປຍັງເຂດໄຕບັກ, ຂຸດຄົ້ນການພັດທະນາຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ ບາບິ່ງ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ ບາບິ່ງ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນມາເປັນຫຼາຍເທື່ອແລ້ວວ່າ, ເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນ ຈັດການຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ເຂດທະເລອ້ອມແອ້ມ ບາບິ່ງ...
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