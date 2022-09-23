ຂ່າວສານ
ວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 – 3 ຕຸລາ
ວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ III ຢູ່ ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ, ປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ນ້ຳໃຈໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນອົບອຸ່ນ - ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ” ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 1 – 3 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ.
ການຖະແຫຼງຂ່າວ ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ
ລາຍການດັ່ງກ່າວ ໂດຍກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ເປັນເຈົ້າພາບ, ສົມທົບກັບບັນດາແຂວງຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຈັດຕັ້ງ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ເຊິ່ງດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ຕາມຄະນະຈັດຕັ້ງແລ້ວ, ວັນບຸນດັ່ງກ່າວ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະກອນ, ນັກສິລະປິນ, ນັກສະແດງ, ນັກກິລາ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ 10 ແຂວງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ 10 ກອງສະແດງສິລະປະມະຫາຊົນຂອງ ລາວ.
ໃນວັນບຸນນີ້ ລວມມີກິດຈະກຳແນະນຳກ່ຽວກັບງານບຸນ, ວັດທະນະທຳ; ການປະກວດຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າ; ງານວາງສະແດງ, ແນະນຳ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ຜົນງານທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ; ງານມະໂຫລານສິລະປະວັນນະຄະດີມະຫາຊົນ; ງານວາງສະແດງ “ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ແລະ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ”. ກອງປະຊຸມສິລະປະມະຫາຊົນຂອງສອງປະເທດຈະພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ ສະແດງຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດໃນບໍລິເວນແຂວງ ດ້ຽນບຽນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)