ຂ່າວສານ
ວັນບຸນພະແມ່ກວານອິມ - ງູແຮັງເຊີນ 2026: ແຜ່ກະຈາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳມະນຸດ
ວັນບຸນພະແມ່ກວານອິມ 2026, ໄດ້ເປີດສາກບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ - ຈິດວິນຍາຍຢູ່ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ເຂດມໍລະດົກລະດັບຊາດພິເສດ ງູແຮັງເຊີນ (4 – 7 ເມສາ). ກ່າວຄຳເຫັນໄຂວັນບຸນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 4 ເມສາ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແອັງທີ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນ ອວາຍໜ້າເມື່ອຫາກົນເຄົ້າເຫງົ້າກໍວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ຫຼໍ່ລ້ຽງຄວາມເມັດຕາປານີ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຊິວິດດ້ານຈິດໃຈໃຫ້ນັບມື້ນັບອຸດົມສົມບູນ. ທ່ານນາງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເສີມຂະຫຍາບຄຸນຄ່າຂອງມໍລະດົກລະດັບຊາດພິເສດ ງູແຮັງເຊີນ, ວັນບຸນນັບມື້ນັບໄດ້ຈັດຕັ້ງທີ່ມີຂອບຂະໜາດ, ມີແບບມີແຜນ, ດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ກົມກ່ຽວລະຫວ່າງພິທີກຳ ແລະ ວັນບຸນທີ່ດົ້ນເດັ່ນ. ຜ່ານນັ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືເຫຼື້ອມໃສຂອງປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດຂອງນະຄອນດ່ານັ້ງທີ່ເປັນມິດ, ມີນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງ, ສີວິໄລໄປຍັງເພື່ອນມິດສາກົນທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ.