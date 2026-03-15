ຂ່າວສານ
ວັນບຸນການທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ 2026: ຄົ້ນຫານະຄອນຫຼວງຜ່ານການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ແລະ ການລົງຕົວຈິງແບບດີຈີຕອນ
ວັນບຸນການທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ 2026 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ແລະ ການລົງຕົວຈິງແບບດີຈີຕອນ” ໂດຍພະແນກການທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍຈັດຂຶ້ນ ໄດ້ຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ມີນາຢູ່ ສວນສາທາລະນະໂທ້ງເຍິດ, ວັນບຸນການທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວປະຈຳປີເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາພາບພົດຂອງນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນສະຖານທີ່ນັດພົບທ່ອງທ່ຽວອັນພົ້ນເດັ່ນ.
ໂດຍໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 13 ມີນາ ຫາວັນທີ 15 ມີນາ, ວັນບຸນມີຂອບຂະໜາດເກືອບ 100 ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ ໄດ້ຮັບການອອກແບບຄືວິວັດການຄົ້ນຫາຮ່າໂນ້ຍ ຜ່ານການລົງຕົວຈິງຫຼາຍຢ່າງ ຜ່ານຫຼາຍສະຖານທີ່ທີ່ມີຫົວຂໍ້ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນນັ້ນ, ສະຖານທີ່ຄວາມຊົງຈຳໄດ້ແນະນຳບັນດາມໍລະດົກ, ຖະໜົນເກົ່າ, ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ແລະ ໝູ່ບ້ານອາຊີບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຊີວິດດ້ານວັດນະທະນຳຮ່າໂນ້ຍ ຜ່ານຮູບແບບຈຸດນັດພົບ, ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ແລະ ຈິດຕະສາດສິລະປະ. ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນບ່ອນບັນດາວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວພົບປະ, ແນະນຳບັນດາ tour ໃໝ່, ໂຄງການສົ່ງເສີມ ແລະ ມີໂຣໂມຊັນບຸລິມະສິດຫຼາຍຢ່າງດຶງດູດໃຈໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.