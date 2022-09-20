ຂ່າວສານ
ວັນທີ 19 ກັນຍາ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ລາຍໃໝ່ 1.778 ຄົນ
ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ທັງໝົດ 11.460.227 ຄົນ, ຢືນອັນດັບທີ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ.
(ພາບປະກອບ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ)
ວັນທີ 19 ກັນຍາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 1.778 ຄົນ. ໃນວັນດຽວກັນ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເປັນປົກກະຕິ 559 ຄົນ ແລະ ມີ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ທັງໝົດ 11.460.227 ຄົນ, ຢືນອັນດັບທີ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີທັງໝົດແມ່ນ 10.579.588 ຄົນ. ຈຳນວນວັກຊິນທີ່ໄດ້ສັກແລ້ວແມ່ນ 259.399.382 ໂດສ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)