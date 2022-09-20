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ຂ່າວສານ

ວັນ​ທີ 19 ກັນ​ຍາ, ຫວຽດ​ນາມ ຢັ​້ງ​ຢືນ​ມີ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ - 19 ລາຍ​ໃໝ່ 1.778 ຄົນ

ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ທັງໝົດ 11.460.227 ຄົນ, ຢືນອັນດັບທີ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ.

ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ທັງໝົດ 11.460.227 ຄົນ, ຢືນອັນດັບທີ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. 

    

(ພາບປະກອບ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ)

ວັນທີ 19 ກັນຍາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 1.778 ຄົນ. ໃນວັນດຽວກັນ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເປັນປົກກະຕິ 559 ຄົນ ແລະ ມີ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ.

ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ທັງໝົດ 11.460.227 ຄົນ, ຢືນອັນດັບທີ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີທັງໝົດແມ່ນ 10.579.588 ຄົນ. ຈຳນວນວັກຊິນທີ່ໄດ້ສັກແລ້ວແມ່ນ 259.399.382 ໂດສ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໝາກ​ຜົນ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ມວນ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ 2030 ຂອງ UNESCO ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເຫວ້

ໝາກ​ຜົນ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ມວນ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ 2030 ຂອງ UNESCO ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເຫວ້

ດັດຊະນີວັດທະນະທຳ 2030 ຂອງ UNESCO ແມ່ນຂອບດັດຊະນີຕາມຫົວເລື່ອງສະເພາະ ເພື່ອແນໃສ່ວັດແທກ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະກອບສ່ວນຂອງວັດທະນະທຳໃນການຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ນອນໃນ ໂຄງການດຳເນີນງານ ປິ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
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