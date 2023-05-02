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ຂ່າວສານ

ວັນແຮງງານສາກົນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ: ຄາດວ່າ ຕະຫຼາດແຮງງານມີການປ່ຽນແປງໃຫຍ່

ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີກ້າວໜ້າ ແລະ ການເພີ່ມລະດັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນຈະເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດແຮງງານສັບສົນພໍສົມຄວນ.
  ຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ ອາເມລິກາ (ພາບ:AFP/TTXVN)  

ຕາມໝາກຜົນຂອງການສຳຫຼວດປະກາດໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ, ໂດຍເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ປະຕິບັດແລ້ວ, ມີປະມານ ¼ ຈຳນວນວຽກເຮັດງານທຳໃນປະຈຸບັນຈະມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ 7 ປີຈະມາເຖິງ. ບົດລາຍງານ “ອະນາຄົດຂອງວຽກເຮັດງານທຳ” ຂອງ WEF ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮອດປີ 2027, ປະມານ 69 ລ້ານວຽກງານຈະໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ 83 ລ້ານວຽກງານຈະຖືກລົບລ້າງ, ພາໄປເຖິງການຫລຸດຜ່ອນ 2% ຕະຫຼາດແຮງງານໃນປະຈຸບັນ. ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວອີງຕາມຕົວເລກຈາກປະມານ 800 ບໍລິສັດທີ່ພວມຮັບສະໝັກແຮງງານກ່ວາ 11 ລ້ານຄົນ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວຂອງ 673 ລ້ານວຽກງານ.

        ບົດລາຍງານສະຫລຸບວ່າເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນ 2 ກຳລັງໜູນການສ້າງວຽກງານໃໝ່ ກໍ່ຄືບັນດາວຽກງານຖືກລົບລ້າງໃນປະຈຸບັນ. ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີກ້າວໜ້າ ແລະ ການເພີ່ມລະດັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນຈະເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດແຮງງານສັບສົນພໍສົມຄວນ. ບັນດາວຽກງານທີ່ຖືກຫລຸດລົງຫຼາຍສຸດແມ່ນພະນັກງານບໍລິການທະນາຄານ, ຜູ້ເກັບເງິນ... ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາວຽກງານອາດສາມາດຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຄາດວ່າ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບນັກຊ່ຽວຊານປັນຍາທຽມ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອິນເຕີເນັດອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບ້ວງ​ເງິນ​ສິນ​ເຊື່ອ 120.000 ຕື້​ດົ່ງ​ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ

ບ້ວງ​ເງິນ​ສິນ​ເຊື່ອ 120.000 ຕື້​ດົ່ງ​ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ

ປະຈຸບັນ, ບັນດາທະນາຄານ ພວມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ພວມຊີ້ນຳບັນດາທະນາຄານການຄ້າຜັນຂະຫຍາຍ.
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