ຂ່າວສານ
ວັນບຸນບັນດານັກອາສາສະໜັກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີໜຶ່ງດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ
ວັນບຸນບັນດານັກອາສາສະໝັກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 1, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຊື່ອມຕໍ່ຫົວໃຈ, ແຜ່ຂະຫຍາຍການກະທຳຂ້າມຊາຍແດນ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 02 ສິງຫາ, ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລການຄ້າ ຮາກຖານທີ 2 (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ). ເຫດການແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອາສາສະໝັກລະດູແລ້ງຂອງຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກສາກົນ 200 ຄົນທີ່ມາຈາກ ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ອາເມລິກາ.
ໃນຂອບເຂດຂອງວັນບຸນ, ຍັງຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາ “Panel Discussion - Local Changemakers”. ນັກຊ່ຽວຊານມາຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຊາວໜຸ່ມໃນກົນໄກການຮ່ວມມືພາກພື້ນ; ທ່າອ່ຽງອາສາສະໝັກ ຕິດພັນກັບຂົງເຂດສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ startup.