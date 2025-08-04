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ຂ່າວສານ

ວັນບຸນບັນດານັກອາສາສະໜັກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີໜຶ່ງດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ

ເຫດການແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອາສາສະໝັກລະດູແລ້ງຂອງຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກສາກົນ 200 ຄົນ.
ຜູ້ແທນ ແລະ ນັກອາສາສະໝັກ ອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ (ພາບ: thanhdoan.hochiminh)

ວັນບຸນບັນດານັກອາສາສະໝັກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 1, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຊື່ອມຕໍ່ຫົວໃຈ, ແຜ່ຂະຫຍາຍການກະທຳຂ້າມຊາຍແດນ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 02 ສິງຫາ, ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລການຄ້າ ຮາກຖານທີ 2 (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ). ເຫດການແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອາສາສະໝັກລະດູແລ້ງຂອງຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກສາກົນ 200 ຄົນທີ່ມາຈາກ ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ອາເມລິກາ.

ໃນຂອບເຂດຂອງວັນບຸນ, ຍັງຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາ “Panel Discussion - Local Changemakers”. ນັກຊ່ຽວຊານມາຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຊາວໜຸ່ມໃນກົນໄກການຮ່ວມມືພາກພື້ນ; ທ່າອ່ຽງອາສາສະໝັກ ຕິດພັນກັບຂົງເຂດສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ startup.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄປສຳຫຼວດກວດກາໂຄງການເສັ້ນທາງອ້ອມຕົວເມືອງ 3 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄປສຳຫຼວດກວດກາໂຄງການເສັ້ນທາງອ້ອມຕົວເມືອງ 3 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີລວງຍາວ 76 ກມ, ໄປຜ່ານ 3 ທ້ອງຖິ່ນ, ລວມມີ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດົ່ງນາຍ ແລະ ໄຕນິງ.
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