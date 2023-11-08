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ຂ່າວສານ

ວັນທີ 7 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກທີ່ຫໍປະຊຸມ

ຮອດໄລຍະປະຈຸບັນ, ກະຊວງໄດ້ສ້າງສຳເລັດຕາຕະລາງຕຳແໜ່ງງານແລ້ວ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ອົງການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານແມ່ນ 866 ຕຳແໜ່ງ, ຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານແມ່ນ 615 ຫົວໜ່ວຍ, ພະນັກງານ, ພາລະກອນຂັ້ນຕາແສງແມ່ນ 17 ຕຳແໜ່ງ.
ການເຮັດວຽກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ພະຈິກ, ທີ່ຫໍປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ, ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ຊັກຖາມບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ, ຂະແໜງພາຍໃນ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ, ຂະແໜງການກວດກາ, ສານ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບແຫ່ງລັດ.

ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງການແຕ່ງຕັ້ງ, ຊັບຊ້ອນວຽກງານເພື່ອດັດປັບເງິນເດືອນ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮອດໄລຍະປະຈຸບັນ, ກະຊວງໄດ້ສ້າງສຳເລັດຕາຕະລາງຕຳແໜ່ງງານແລ້ວ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ອົງການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານແມ່ນ 866 ຕຳແໜ່ງ, ຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານແມ່ນ 615 ຫົວໜ່ວຍ, ພະນັກງານ, ພາລະກອນຂັ້ນຕາແສງແມ່ນ 17 ຕຳແໜ່ງ. ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວຈະຮັບປະກັນການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດ, ຮອບດ້ານກ່ຽວການຈ່າຍເງິນເດືອນຕາມຕຳແໜ່ງງານໃນລະບົບອົງການຂອງລັດ.

ກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນເດືອນຕາມຕຳແໜ່ງງານ ອາດສາມາດຕອບສະໜອງບັນດານະໂຍບາຍດັດປັບເງິນເດືອນແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ກະຊວງຈະເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະຊີ້ນຳກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງງານຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງທັນການໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນປະຕິບັດວິວັດການດັດປັບເງິນເດືອນເຊິ່ງ ສະພາແຫ່ງຊາດຈະຕັດສິນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້”.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ສືບຕໍ່ຊັກຖາມບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນດາຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ກໍ່ສ້າງ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການປະທະກັນ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອັນ: ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງ ອີຢູ ສະເໜີຂໍ້ລິເລີມໃໝ່

ການປະທະກັນ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອັນ: ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງ ອີຢູ ສະເໜີຂໍ້ລິເລີມໃໝ່

ທ່ານກໍ່ຖືວ່າ: “ບໍ່ມີມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ານການທະຫານໃດໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນ” ຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ນັບທັງບໍ່ມີມືປືນ ຮາມາດ ໃດມີໜ້າຢູ່ເຂດດິນແດນນີ້.
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